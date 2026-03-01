Cade e si frattura una gamba, escursionista salvata a Tolfa • Terzo Binario News

Alle 11 di domenica mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per ricerca a persona a Tolfa: si è trattato di una donna di nazionalità italiana.
L’escursionista durante la sua camminata è caduta causandosi la rottura della gamba.
Vista la zona impervia, di Pian della Stella, nel comune tolfetano, si è reso necessario l’uso di mezzi 4×4.
Giunto sul posto l’elicottero del soccorso alpino che, una volta raggiunta la donna l’ha verricellata e portata in zona sicura.
In seguito il personale sanitario del 118 l’ha trasportata all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.
Gli uomini della Bonifazi hanno costantemente assistito la donna e coadiuvando i soccorsi. Sul posto anche le forze dell’ordine.