Il Tolfa preoccupato per i contagi del Canale Monterano - Terzo Binario News

Per ora i collinari sospendono gli allenamenti

“L’ Asd Tolfa calcio , è vicina al Canale Monterano, per la situazione che si è venuta a creare tra i propri tesserati, augurando che tutto si risolva nel più breve tempo possibile.

In virtù di questo, e visto che la scorsa domenica si è disputata la gara Canale-Santa Marinella , comunichiamo che stiamo prendendo in considerazione di non far disputare ai nostri atleti la partita di domenica prossima proprio a Santa Marinella , per tutelare loro e le loro famiglie.

È un momento particolare per tutti e prima del nostro amato sport, che sicuramente è una grande passione, dobbiamo pensare anche a cose più importanti”.

Questo il post del Tolfa Calcio

Come sponsor ufficiale la Power Group sta sostenendo la società biancorossa, forte dell’appoggio del presidente Pino Piscitelli, dell’ingegner Ettore Rampone, responsabile del cantiere della telefonia, ed Egidio Vannicola, assistente del distaccamento Lazio Nord.