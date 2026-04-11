Il Santa attende il Grifone, si gioca per il pubblico • Terzo Binario News

Il Santa Marinella torna in campo stamani allo stadio Fronti per la 13esima e quintultima giornata del girone A di Promozione.

Avversario di turno il Grifone, nelle cui fila milita l’ex rossoblù Simone Trincia. Obiettivo, una chiusura di stagione dignitosa visto che i traguardi di raggiungere non sono sfumati per l’aritmetica ma lo sono nei fatti visto che il terzo posto è lontanissimo.

Però il pubblico di via delle Colonie ha sempre dimostrato grande affetto nei confronti della squadra, il che rappresenta una responsabilità dei giocatori verso i tifosi.

«L’undici del Portuense – dice il tecnico Daniele Fracassa – è compagine che, sebbene ambisse al vertice non è riuscita, a imporsi finendo per navigare a metà classifica (sono noni in classifica con 37 punti, in compagnia del Cerveteri, ndc). Non rischiano di finire invischiati nella lotta per la salvezza, come noi non hanno problemi di classifica e quindi sarà una partita che entrambe le formazioni giocheranno senza pressione. Quindi cercheremo di vincere, perché nelle ultime tre uscite sono arrivati un pari e due sconfitte come la prima di Tarquinia, la battuta d’arresto interna contro l’Olimpus e infine il pareggio della Pisana con l’Urbetevere. In questi giorni ci siamo allenati bene, la squadra ha reagito con i giocatori sempre presenti negli allenamenti. Vogliamo disputare un finale di stagione importante per cercare di migliorare la classifica e l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile. Con i giocatori, la società e lo staff abbiamo deciso di raggiungere questo traguardo e quindi non molleremo nulla e e non regaleremo niente a nessuno. Scenderemo in campo da qui alla fine per cercare di vincere sempre e mi aspetto partite belle perché, dopo il Grifone, ci sarà la trasferta del Galli di Cerveteri poi ospiteremo la Falisca Cimina, che sta contendendo il primo posto al Borgo Palidoro. Insomma ci sono ancora cinque gare e tanti punti in palio». In formazione rientra Samuele Cerroni che partirà dalla panchina ed esordirà dall’inizio Vitali, «un ragazzo del settore giovanile che sta crescendo tantissimo quindi con il Grifone per lui l’occasione di mostrare le sue qualità» la conclusione di Fracassa. Prima della gara, premio per Tabarini alla centesima presenza.