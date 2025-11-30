Pd e Insieme per Allumiere: "Delibera illegittima e 'pasticciaccio' convenzione Vigili Urbani “Monti della Tolfa”" • Terzo Binario News

“Consiglio comunale di Allumiere – Una situazione paradossale Parte II. Delibera illegittima e “pasticciaccio” convenzione Vigili Urbani “Monti della Tolfa”.

Parole che descrivono alla perfezione quanto emerso nell’ultima seduta del Consiglio comunale, dove più che un’amministrazione compatta e rigorosa è apparsa una gestione approssimativa, confusa e politicamente arrogante.

Il caso più grave riguarda la Delibera di Giunta dell’8 ottobre, un atto che dovrebbe rappresentare uno dei pilastri dell’azione amministrativa e che invece si fonda su basi quantomeno discutibili. Dal documento risulta infatti la presenza (ovviamente online perché guai ad essere presente fisicamente) di soli due assessori, Landi e Ceccarelli, mentre gli altri due componenti della Giunta sarebbero assenti. Una circostanza che rende l’atto viziato e potenzialmente illegittimo.

Di fronte alle contestazioni dell’opposizione non ci sono state smentite convincenti, ma – fatto ancora più grave – un’ammissione di errore sia da parte del sindaco sia della segretaria comunale. Errore che non avrebbe nulla di episodico: le presenze errate sono riportate due volte nello stesso atto, segno evidente di una superficialità che stride con la responsabilità di chi amministra un Comune.

L’opposizione ha quindi chiesto, legittimamente, che tale ammissione venga messa a verbale e che si proceda all’annullamento della delibera. Ma la domanda che resta sospesa è un’altra: Landi pensa davvero di poter amministrare come gli pare, ignorando regole e procedure?

Dopo una gestione sempre più confinata dietro uno schermo, con decisioni prese online e lontano dal confronto reale, ora emergono anche atti amministrativi formalmente sbagliati. Un quadro che definire preoccupante è poco.

Il dibattito si è poi spostato sul rinnovo della convenzione della Polizia Locale tra Allumiere e Tolfa, e anche qui il copione non cambia. Secondo l’opposizione si tratta dell’ennesima mossa del sindaco per spostare progressivamente baricentro, servizi e decisioni verso Tolfa, lasciando Allumiere sempre più marginale e subordinata.

Altro che collaborazione tra Comuni: quello che emerge è uno sbilanciamento costante, una rinuncia silenziosa all’autonomia e alla centralità del nostro territorio. Un disegno politico che non viene mai dichiarato apertamente ai cittadini ma che, atto dopo atto, diventa sempre più evidente.

Tra delibere discutibili, errori ammessi e scelte che penalizzano la comunità, l’amministrazione mostra crepe profonde.

Perché oggi, di quella sicurezza ostentata in campagna elettorale, resta soltanto una gestione che appare sempre più fragile, autoreferenziale e lontana dagli interessi reali di Allumiere”.

Pd e Insieme per Allumiere