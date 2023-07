Il sesso a pagamento va in vacanza? Il racconto della escort romana • Terzo Binario News

La escort romana Luna Italiana, su Escort Advisor (il primo sito di recensioni di Escort in Europa) dal 2019, racconta la professione nella Capitale durante il periodo estivo: “Ho due lauree, una in ingegneria e l’altra in alimentazione, ed esercito la professione di escort da oltre 15 anni. Sì, la ritengo una professione senza timore di smentita. Io lo faccio con passione e cura dei particolari, amo il mio lavoro proprio perché mi dà grandi soddisfazioni, non solo economiche. Sono romana e adoro la mia città, resto qui anche nel periodo estivo, zona San Giovanni Re di Roma. Ho ristrutturato il mio alloggio, riservando un’area privata per la mia vita e un’area destinata al mio lavoro: comfort di lusso, ambienti eleganti e climatizzati e una grande vasca idromassaggio sono una parte di quello che offro”.

“Il mese di agosto a mio parere è anche più strategico, io lavoro molto, sarà perché molte colleghe migrano nelle località di villeggiatura, ma la domanda comunque non cala. Mi godo anche qualche piccola trasferta, solo con clienti abituali: l’ultima in Francia, con un produttore di vini conosciuto in una delle sue numerose trasferte romane, mi ha contattata per accompagnarlo in alcune visite clienti e anche per il suo relax, per 3 giorni. Conosceva il mio modo di fare e la mia eleganza, funzionali per il suo giro di lavoro. È stato molto divertente e interessante. La tariffa è stata di 4000 euro, spese escluse!”.

Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso, eccola qua, lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città: così cantava Celentano nel celebre brano del 1968. Per i pochi superstiti della calura cittadina non è cambiato molto 55 estati più tardi: anche le escort se ne vanno al mare durante la bella stagione. Grazie ai dati raccolti nel 2022 e negli anni precedenti da Escort Advisor, è possibile affermare con certezza che in tutto il nord d’Italia l’offerta di escort in estate crolla.

Escort Advisor funziona come un vero e proprio motore di ricerca: indicizza tutti i numeri di telefono associati agli annunci delle escort che si pubblicizzano sui principali siti di settore e li mette a disposizione degli utenti che possono scrivere e leggere recensioni sugli incontri.

L’utente può confermare proprio attraverso le recensioni il comune preciso in cui è avvenuto l’incontro, oltre al giudizio sull’esperienza. In questo modo, si può facilmente capire se una professionista è stabile in una zona precisa oppure si sposta, guardando anche come sono cambiate le presenze col tempo per ogni comune.

Le professioniste del sesso a pagamento durante il trimestre estivo si spostano verso le località turistiche, lasciando scoperte le città, soprattutto quelle del nord. L’unica località che fa eccezione nel settentrione è Udine, che vede un incremento del +3% della presenza di escort durante il periodo estivo rispetto a quello invernale.

Infatti, su un totale di 110 province Italiane censite da Escort Advisor l’aumento della presenza di escort riguarda solamente 19 province: Sassari, Olbia-Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Campobasso, Frosinone, Rieti, Rimini, Ravenna, Udine, Palermo.

Le località più rilevanti per rapporto migrazione escort e ricerca da parte degli utenti sono, in ordine dalla prima alla terza, Vibo Valentia, con un incremento del +35%, Olbia-Tempio, che registra un +25% e Oristano, che aumenta del +22,7%. Nelle prime 5 troviamo anche Ravenna (+22,2%), e Rimini, +16,8% in più rispetto a dicembre.

Prendendo in considerazione invece la provincia di Roma, notiamo un netto calo nel mese di luglio (-9%) rispetto al mese di giugno e agosto, ma comunque il mese delle ferie per eccellenza, agosto, vede una percentuale inferiore (-5,2%) rispetto a giugno per quanto riguarda la presenza di escort.

Nel complesso, la percentuale di presenza di professioniste durante i mesi estivi a Roma è più bassa rispetto a quella invernale (-4,6%). Questo significa che le sex workers della Capitale durante l’estate migrano verso altre località turistiche, quasi tutte nel sud Italia.