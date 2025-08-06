Il rottweiler azzanna una 25enne alla Fiera di Roma e la padrona scappa: 63enne beccata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Individuata a seguito di articolate indagini della Polizia Locale di Roma Capitale, la proprietaria del cane che, lo scorso 9 luglio, si era data alla fuga dopo l’aggressione da parte del suo rottweiler ad una donna di 25 anni alla Fiera di Roma, con conseguenti ferite giudicate guaribili con una prognosi di 35 giorni.

La padrona, italiana di 63 anni, subito dopo i fatti, è salita a bordo di una Mercedes Classe B con l’animale, per poi fuggire, occultando la targa posteriore con uno straccio per evitare di essere identificata.

Elemento, questo, appurato nel corso delle complesse attività investigative eseguite dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che per settimane hanno esaminato immagini di video sorveglianza, anche a largo raggio, oltre a reperire testimonianze. La responsabile, resasi irreperibile, è stata individuata grazie ad appostamenti mirati che, a distanza di tempo, hanno permesso ad una pattuglia dei caschi bianchi di fermarla mentre si trovava a passeggio con il suo cane, in un’area non molto distante dal luogo dell’aggressione.

Allertato il personale veterinario della ASL Roma 3, l’animale è stato preso in consegna e portato al canile mentre la padrona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, omissione di soccorso, omessa custodia e malgoverno di animali con l’aggravante di essersi data alla fuga allo scopo di sottrarsi alle conseguenze del fatto, occultando la targa del proprio veicolo, atto pubblico avente valore identificativo, mediante panno bianco, con la finalità deliberata di eludere il riconoscimento.