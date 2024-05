Il Parco degli Angeli sul Dopo-di-noi: "Speriamo si concretizzi a Ladispoli" • Terzo Binario News

“Oggi, non potendoci dedicare ai classici diletti del primo Maggio che il maltempo ci preclude, lasciamo “riposare” il Parco degli Angeli, luogo ben adatto per i conviviali di socializzazione, e dedichiamo qualche riflessione su altri luoghi che ieri hanno formato oggetto di discussione in seno al Consiglio Comunale.

Ovviamente non entriamo nel merito di valutazioni che non ci appartengono limitandoci al commento di ciò che si riflette sulla “missione” che la Parco degli Angeli ETS si è data o meglio per la quale si è costituita: trovare soluzioni sul nostro territorio per il “Dopo di noi”.

Mentre la discussione in aula si incentrava su questioni tecniche inerenti la congruità economica dello “scambio” fra delle aree acquisende dal Comune con un permesso ad edificare, una voce si è levata fuori dal coro: quella del Consigliere Eugenio Trani.

Il Dott. Trani, non ci stancheremo mai di ricordarlo, segue da ancora prima che vedesse la luce la Parco degli Angeli ETS la questione del “Dopo di noi” e non perde occasione per veicolare attenzioni per trovare delle soluzioni.

E lo ha fatto anche in questa occasione: dopo aver detto la sua al riguardo della visione che ha della nostra città, si è posto in modo costruttivo (il termine, visto il contesto, ci appare quanto mai appropriato) chiedendo al Sindaco Alessandro Grando di assumere formalmente un impegno per la destinazione delle aree di cui si discuteva ad opere per il sociale, in particolare per il “Dopo di noi”.

Il Sindaco Grando, invero più volte sollecitato in tal senso dal Consigliere Trani ha continuato a mantenere l’orientamento assunto fin da quando, fresco di rinomina, ha incontrato la nostra Associazione unitamente al Dott. Trani dichiarando la sua disponibilità a favorevolmente accogliere una mozione nel senso odiernamente propostogli.

Si è soffermato sulle difficoltà di gestione e sostenibilità economica delle strutture destinate alle disabilità più gravi ma si è dichiarato decisamente disponibile per la realizzazione di una o più strutture.

Ed è questo l’aspetto essenziale: gli organi sovraordinati (in particolare le Regioni) non mettono a disposizione risorse per la realizzazione di strutture, però, se realizzate secondo criteri ben delineati, contribuiscono in modo importante per le spese di gestione.

Non possiamo che plaudere (con le dita incrociate e quindi senza eccessivo clamore) alla disponibilità del Sindaco a procedere con la realizzazione dell’opera e crediamo nella sua effettiva volontà perché altrimenti non si sarebbe più volte “sbilanciato” in tal senso e continuiamo a nostra volta a dichiararci disponibili per ogni possibile collaborazione affinché “vada in porto” un’operazione che, per quel che ne sappiamo, non ha precedenti quantomeno nella Regione Lazio (ma sembrerebbe anche nelle restanti).

E allora nel giorno del Primo Maggio crediamo che sia di buon auspicio augurare che un “buon lavoro” sia presto realizzato”.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli ETS