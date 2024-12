Il Natale di Allumiere fra acrobazie, cultura, mercatini, spettacoli per bambini, oltre alla solidarietà • Terzo Binario News

Acrobazie e cultura, mercatini e spettacoli per bambini, oltre alla solidarietà. C’è un po’ di tutto nel Natale di Allumiere – intitolato Natale nel Borgo 2024 – che inizia domani con una serie di eventi e che prosegue fin dopo Capodanno.

Intanto si comincia con un’esibizione di quelle che lasciano sempre a bocca aperta ovvero ‘Incroci Verticali’, il suggestivo spettacolo di danza verticale che avrà come “palcoscenico” il Palazzo del Comune. Si comincia alle 18.30.

Prima, a partire dalle 16.30 c’è la ‘Tradizionale Parata Natalizia’ per le vie del paese fanno sapere dall’Amministrazione con Babbo Natale in carrozza, gruppi di danza ‘Dance World’ e ‘New Dance Evolution Center’, ginnastica artistica, Gruppo Giovanile Parrocchiale, Unione Sportiva Allumiere, animazione Walt Disney e artisti di Strada. A seguire momento della pace organizzato da Anpi Allumiere, canti di Natale, spettacolo di danza, spettacolo di fuoco.

Dopo la tradizionale Parata Natalizia ospite speciale individuato nel cantante civitavecchiese Max Petronilli che regalerà alcune tra le più belle canzoni natalizie. A partire dalle 17 presso il palazzo della Reverenda Camera Apostolica aprirà La Casa di Babbo Natale allestita dal Gruppo Giovanile Parrocchiale. Invece lungo la strada principale del paese ovvero via Roma è stata allestita la Magic Christmas Street con mercatini artigianali e prodotti a km zero. Lo stesso domenica dalle 11 e fino a tarda sera attrazioni e atmosfere natalizie per bambini, giovani, adulti e famiglie con la Rete d’impresa di Allumiere.

Come si diceva, spazio anche alla cultura: infatti, con una replica prevista per il 6 gennaio alle 17.30, presso l’aula Nobile della Reverenda Camera Apostolica, l’associazione Proloco, in collaborazione con l’associazione delle contrade Agostino Chigi di Allumiere, presenta il “Natale al tempo di Agostino Chigi”. Questo presepe rinascimentale riporta in vita la magia del Natale nella Allumiere cinquecentesca, un periodo ricco di storia e tradizioni. L’evento, ideato da Augusto Amici, si propone di celebrare la nascita di Gesù contestualizzandola nel passato storico di Allumiere, quando la scoperta del prezioso minerale di allume trasformò il villaggio. La rappresentazione non è solo un omaggio alla spiritualità del Natale, ma anche un viaggio attraverso il tempo per riscoprire le radici culturali e storiche del luogo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva unica e affascinante.

In vista 31 dicembre, ecco gli eventi a chiusura del 2024 in piazza della Repubblica: per ‘Emozioni di Fine Anno” e ‘Capodanno in Piazza della Repubblica” ci saranno il cantautore Pierdavide Carone e il dj Amerigo Provenzano. Il 6 arriva la Befana e il 4 gennaio iniziativa di solidarietà promossa dalle associazioni sportive di Allumiere, Croce Rossa e Amministrazione comunale conclusione alle 16 presso la Palestra comunale.