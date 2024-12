Approvato il bilancio a Santa Marinella, si punta su turismo, cultura e servizi • Terzo Binario News

Santa Marinella è pronta a voltare pagina. Con l’approvazione del nuovo bilancio comunale per il triennio 2025-2027, l’Amministrazione comunale si è impegnata a realizzare un ambizioso programma di investimenti che trasformerà la nostra città.

Illustrando il bilancio al Consiglio comunale il Sindaco Tidei ha sottolineato come uscendo da una fase di difficoltà finanziaria segnata dal Dissesto, Santa Marinella ha ora l’opportunità di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Grazie ai fondi del PNRR e ad un importante Piano triennale di opere pubbliche (oltre che ad una attenta gestione delle risorse), sono stati stanziati oltre 50 milioni in tre anni (12,7 dal PNRR e altri 38,7 di cui 23 già finanziati) nel Piano Triennale di cui 23 già finanziati).

I Principali settori di investimento che riguarderanno:

• Infrastrutture urbane: Realizzazione di nuove strade, riqualificazione delle aree verdi e miglioramento della mobilità sostenibile.

• Turismo: Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione di eventi per attrarre visitatori.

• Servizi alla persona: Investimenti in scuole, impianti sportivi e strutture per la terza età.

• Sostenibilità ambientale: Progetti per la tutela del territorio e la promozione delle energie rinnovabili.

Tra gli obiettivi principali del nuovo bilancio vi sono:

• Il miglioramento dei servizi alla cittadinanza: Aumento della raccolta differenziata, manutenzione del verde pubblico, efficienza energetica degli edifici comunali.

• La valorizzazione del patrimonio culturale: Restauro di monumenti storici, nuovi siti e percorsi archeologici e promozione di eventi culturali.

• La sicurezza del territorio: Potenziamento del sistema di videosorveglianza e interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Un focus particolare è dedicato inoltre alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle ricchezze locali. L’Amministrazione intende: Valorizzare il patrimonio storico, naturale e gastronomico, organizzando eventi culturali e coinvolgendo le associazioni di volontariato; Sostenere il turismo implementando campagne promozionali e facilitando l’organizzazione di iniziative culturali e turistiche, favorire l’aggregazione giovanile, offrendo spazi e opportunità per lo svago e la crescita personale degli adolescenti.

La Sicurezza dei cittadini è un altro pilastro fondamentale del DUP. L’Amministrazione ha previsto il potenziamento della videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza urbana. controlli più stringenti sulla viabilità, attraverso autovelox e controlli sui passi carrabili, con gli introiti destinati al miglioramento della rete stradale, collaborazione con le forze dell’ordine per garantire un controllo capillare del territorio sotto tutti gli aspetti.

Infine la sostenibilità ambientale. tema centrale per il quale l’’Amministrazione si impegna ad aumentare la raccolta differenziata, attraverso controlli più rigorosi e incentivi per i cittadini e a migliorare il servizio di trasporto pubblico, procedendo al rinnovo del contratto di servizio e valutando soluzioni innovative.

Un invito al dialogo e alla collaborazione

Il Sindaco ha rivolto un appello a tutte le forze politiche, invitando al dialogo e alla collaborazione per raggiungere gli obiettivi comuni.

Il Bilancio 25/27 e il Documento Programmatico che lo accompagna rappresentano un unicum ambizioso e concreto che ha bisogno del contributo e della partecipazione di tutti per essere realizzato.

In conclusione, il nuovo DUP di Santa Marinella rappresenta una roadmap per lo sviluppo della città, ponendo l’accento sulla cultura, la sicurezza, la sostenibilità e la partecipazione dei cittadini. L’Amministrazione si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati e a coinvolgere l’intera comunità in questo percorso di crescita.