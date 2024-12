Classi al freddo a Cerveteri, i genitori scrivono alla Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Il caso riguarda la IV B del plesso Marieni bis

“Come genitori della sezione IV B del plesso Marieni bis dell’Istituto comprensivo Salvo d’Acquisto di Cerveteri comunichiamo quanto segue:

Dal giorno 15 Novembre 2024 , data stabilita per l’accensione dei riscaldamenti, il termoconvettore della classe non ha funzionato per circa 10 giorni, durante i quali, nelle giornate più fredde, i bambini stavano in classe con il giubbotto.

Dopo alcuni interventi si è riusciti ad accenderlo, ma non ad orario come gli altri, ma manualmente ogni giorno dalla collaboratrice scolastica, nonostante ciò l’ambiente, all’arrivo dei bambini, rimaneva sempre freddo, poiché l’aria che ne fuoriesce è poca e leggermente calda.

Per un periodo il termoconvettore emetteva un rumore assordante da non poterlo tenere al massimo livello. Ad oggi, dal 9 dicembre scorso, siamo di nuovo senza riscaldamento in tutto il plesso Marieni bis.

Comunichiamo inoltre che nella nostra sezione sono presenti 2 bambini con legge 104 art. 3 comma 3. Va da se che tale situazione è altamente pericolosa e inammissibile in una scuola pubblica nel 2024/2025 e va sistemata nel più breve tempo possibile.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali comunicazioni o chiarimenti in merito”.

I genitori della IV B Cerveteri