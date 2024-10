"Il miracolo della farfalla" di Bruno Russo al Rifugio degli Elfi di Cerveteri • Terzo Binario News

Venerdì 4 ottobre dalle ore 17

Venerdì 4 ottobre alle ore 17:00 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “Il miracolo della farfalla” di Bruno Russo, Editore Gruppo Albatros. Dialogherà con l’autore la giornalista Barbara Pignataro.

“Il miracolo della farfalla” è un ambizioso viaggio ai confini della mente umana. Attraverso le vicende di Nino e delle sue avventure capricciose, il racconto esplora tematiche complesse e delicate come la violenza sulle donne e i traumi che si generano nella memoria anche a distanza di tempo e di generazioni.

Esplorando le tre dimensioni di corpo, spirito e anima, l’uomo finisce inevitabilmente per trovarsi al centro dell’eterna battaglia tra bene e male.

La vita di ognuno di noi è un insieme di avvenimenti, riuscire a comprenderli è il senso di tutto l’insieme…

Bruno Russo, nato a Roma l’11 aprile 1969, è un master Reiki e operatore olistico, con una profonda conoscenza in tecniche di meditazione e bioenergetica. Attivo dal 1990 nel new age, ha fondato nel 2021 la Jolly Roger Arts & Crafts, unendo il suo interesse per la spiritualità alla passione per la cinematografia. Autore di sceneggiature sul patriarcato e l’intelligenza artificiale, Bruno coniuga innovazione e tradizione sia nei suoi seminari che nelle opere.

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI