Il mercatino da Forte dei Marmi a Montalto e Pescia Romana - Terzo Binario News

Prosegue con successo il tour estivo dello shopping 200% Forte dei Marmi, nelle più belle località turistiche. Il week end dell’8 e 9 agosto, tocca alla Maremma laziale e al suo entroterra,

con i due appuntamenti a Pescia Romana e Marina di Montalto di Castro.

“Riabbracciamoci Forte”, quindi, sabato 8 agosto a Pescia Romana, in piazzale delle Contrade e domenica 9, a Marina di Montalto di Castro, in via del Palombaro e via Tevere. Eventi realizzanti in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro.

In entrambi i casi, l’appuntamento è dalle 8.00 alle 23.00, coi due consorzi insieme: Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte. Formula, sperimentata con successo, che mixa gioventù e tradizione, unite dalla comune passione per la qualità e l’impegno a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano.

Residenti e turisti delle due località, potranno ritrovare gli articoli che ben interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.

Appuntamento, dunque, sabato 8 agosto a Pescia Romana e domenica 9, a Marina di Montalto di Castro con Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, per uno shopping glamour e di qualità.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.