"Il giardino nuovo di via Montanucci a Civitavecchia si intitoli alle maestre Benni" • Terzo Binario News

La proposta partita da Pietro Cozzolino

“La presente è per proporre l’intitolazione alle Maestre Benni dell’area in Via Achille Montanucci prospiciente all’Istituto Comprensivo “Don Milani” recentemente riqualificata e fornita di nuovo arredo (nella foto).

Le sorelle Corrada e Maila Benni, nate entrambe a Civitavecchia – rispettivamente il 4 marzo del 1932 e il 10 giugno del 1936 – sono state sempre unite sin dai primi passi del loro percorso formativo frequentando le elementari, le medie e il Magistrale.

Abbracciato l’insegnamento, hanno operato presso le Scuole Serali rivolte agli analfabeti svolgendo lezione in un negozio dismesso.

Vinto il concorso indetto dal Provveditorato degli Studi di Perugia, una volta trasferitesi a Foligno hanno insegnato a Norcia e nelle zone limitrofe, anche in alcune classi con presenti alunni disabili. Vinto anche il successivo concorso, sono tornate nella zona di origine.

Approdo definitivo dell’una, alla elementare di via Apollodoro (l’attuale “Gianni Rodari”) e l’altra proprio in via Montanucci.

Una vita, la loro, dedita all’insegnamento. Due persone che rientrano con merito nella storia cittadina; due figure indiscutibilmente di rilievo nell’ambito della nostra comunità.

Peraltro, l’area riqualificata potrebbe essere usata come da “aula all’aperto”.

Pietro Cozzolino