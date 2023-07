Il giallo dell'aggressione stradale a Campo di Mare: 20enne colpito, arriva l'Arma ma non c'è nessuno • Terzo Binario News

Un 20enne romano è finito in ospedale al Padre Pio di Bracciano a seguito di un’aggressione subita a Campo di Mare l’altra sera.

Questa è l’unica certezza di una storia che al momento non presenza denunce sporte né racconti di testimoni.

Stando a quanto racconta la madre del giovane questi, in vacanza con i familiari nella frazione marina di Cerveteri, sarebbe stato aggredito per aver chiesto a dei giovani che sfrecciavano con l’auto di rallentare. Da lì i colpi e la corsa in ospedale.

La chiamata al 112 è arrivata dopo una mezz’ora e quando la pattuglia dei Carabinieri si è recata sul posto non ha trovato nessuno, se non qualche curioso attirato dai soccorsi. Ma di gente che avesse assistito alla scena, nessuna traccia.

Una quarantina i giorni di prognosi stabiliti dai medici del Padre Pio e la mancanza di telecamere in zona non aiutano nella ricostruzione dei fatti.

Dal punto di vista formale non ci sono denunce al momento, anche sei Carabinieri qualche controllo lo stanno effettuando sui pochi elementi raccolti.