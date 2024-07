Il difensore Lorenzo Mundo ultimo acquisto del Tolfa • Terzo Binario News

Arriva dal Parioli, Christian Pasquini è andato via

Il Tolfa si appresta a presentare ufficialmente i nuovi acquisti. Ce n’è uno in particolare che finora non era spuntato fuori e si tratta del difensore Lorenzo Mundo.

Inizialmente non era previsto che arrivasse un altro pezzo ma l’improvviso addio di Christian Pasquini, scaturito da ragioni professionali, ha indotto il ds collinare Marcello Smacchia a tornare sul mercato colmando la lacuna e ingaggiando il classe 2001.

Insieme al presidente onorario Giuseppe Marrocchi i primi ad apporre la forma in calce al vincolo stagionale e posare per la foto con la maglia biancorossa sono stati lo stesso Mundo e l’attaccante Miguel Vittorini, entrambi provenienti dal Parioli. Poi toccherà agli altri nuovi ovvero l’ex centravanti del Santa Marinella Gabriele Martinelli e il mediano Edoardo Fagioli proveniente dal Città di Cerveteri, del giovane portiere Gianmarco De Clementi, del centrocampista ex Dlf classe 2000 Andrea Quinti mentre Christian Del Prete e Danilo Boriello sono di ritorno alla Pacifica.