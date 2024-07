“Anuman2024”, invasione di giovani azzurri a Tolfa per Antonio Tajani • Terzo Binario News

Quinta edizione top per l’iniziativa “Anuman, la Foresta delle Idee” promossa dal deputato azzurro Alessandro Battilocchio a Tolfa, presso il Convento dei Padri Cappuccini.

Oltre 150 giovani azzurri under 30 del territorio sono stati protagonisti quest’anno nella due-giorni che è stata aperta dal Segretario nazionale e vice-premier, Antonio Tajani, visibilmente soddisfatto per la grande partecipazione. Presenti anche il Capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, il responsabile organizzazione Francesco Battistoni, il capogruppo regionale Giorgio Simeoni e il segretario nazionale dei giovani, Stefano Benigni.

“Con la vostra passione e impegno e con le idee chiare abbiamo superato il 10 per cento alle europee e puntiamo al 20 per cento alle politiche” ha dichiarato Tajani in apertura.

Nelle due giornate tavoli tematici, dibattiti, contributi di esperti e docenti: sono stati elaborati documenti programmatici con idee e spunti che verranno presentati ai gruppi parlamentari e ai dirigenti del Partito.

Si è avuta una conclusione particolare dell’evento, in mezzo alla gente, nella piazza principale della cittadina con Don Antonio Coluccia, prete anti-criminalità, che vive sotto scorta e che collabora attivamente da tempo con Battilocchio, in particolare sul tema periferie. Presenti nella cittadina collinare tv e stampa sia locale che nazionale, con una copertura mediatica notevole, a testimonianza della centralità ormai assunta dall’evento promosso da Battilocchio in collina.

“Una nuova pagina bellissima di un libro che stiamo scrivendo insieme” ha dichiarato Alessandro Battilocchio in conclusione dell’iniziativa.

“Una straordinaria onda azzurra anche quest’anno: al fianco del segretario Tajani, che stamattina ha entusiasmato i ragazzi, siamo pronti alle prossime sfide. Con le maniche rimboccate e l’ottimismo della volontà” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e organizzatore di “Anuman, la Foresta delle Idee”, evento riservato ai giovani under 30 del territorio.