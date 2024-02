Il Cerveteri cade a Santa Marinella, il Borgo San Martino pareggia in casa • Terzo Binario News

I ragazzi di Caputo perdono allo scadere al Fronti, quelli di Gabrielli si fanno rimontare dalla Vis Aurelia

Una domenica avara di soddisfazioni quella appena conclusasi per il calcio etrusco.

Il Città di Cerveteri di Mister Caputo è infatti uscito sconfitto dalla sfida al Fronti contro il Santa Marinella. Un gol di Gianotti al 49esimo del secondo tempo condanna gli etruschi.

Una sfida che per tutti i quasi 100minuti di gara è stata combattuta, ma che al termine ha visto prevalere gli uomini di Mister Cafarelli. Una battuta d’arresto per il Cerveteri dunque, ancora in piena zona play-out, e una ripartenza immediata per il Santa Marinella, uscito sconfitto dal turno precedente.

La classifica ora recita Santa Marinella a 44 punti, a 5 punti dalla Sorianese capolista, e Città di Cerveteri a 23 punti, a 6 punti dalla salvezza diretta.

Il prossimo turno, vedrà il Santa Marinella andare in trasferta contro il Ronciglione United, mentre il Cerveteri ospiterà in casa il Fregene Maccarese, in quello che sarà uno scontro salvezza davvero di fuoco.

Occasione sprecata invece per il Nuovo Borgo San Martino di Mister Gabrielli.

I gialloneri, impegnati contro la Vis Aurelia dopo il vantaggio al termine del primo tempo con Calcaterra, uscito subito dopo per infortunio, si fanno rimontare al 20esimo del secondo tempo da Guerani.

Un punto che certamente non fa male al Borgo, ma che da un punto di vista della classifica “ferisce”: in caso di vittoria si sarebbero infatti sensibilmente avvicinati al Soratte, capolista solitario da inizio campionato, ma che ieri ha perso sul campo dell’Atletico Monterano con il risultato di 3 a 0 .

Le prossime due gare saranno cruciali per il Borgo: domenica andrà in trasferta contro il Real Campagnano, la settimana successiva ospiterà il Soratte.

