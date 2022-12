Il Castello di Santa Severa si accende della magia del Natale: un mese di appuntamenti da fiaba per grandi e piccoli • Terzo Binario News

Storia, magia, bellezza e tradizione. Tra antiche mura e suggestivi vicoli, realtà e fantasia si incontrano al magico castello di Santa Severa, un luogo da fiaba tutto da scoprire.

Dall’8 dicembre all’8 gennaio, con ingresso gratuito, il Castello si vestirà a festa accompagnando i visitatori che attraverseranno le porte del borgo, straordinariamente illuminate, in una dimensione colorata e inedita.

Un’atmosfera magica e gioiosa per visitatori tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio fantastico nelle emozioni delle feste, attraverso esperienze immersive ed installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, giochi antichi, laboratori artistici e di fantasia, mercatino dell’artigianato e di prodotti locali e natalizi, esperienze in natura con l’archeotrekking e l’e—bike trekking tra Pyrgi e Macchiatonda, un piccolo maneggio con i pony, un’area area food and beverage e la meraviglia di attraversare il Castello di Santa Severa splendidamente addobbato per le festività natalizie.

Un Villaggio di Natale all’insegna dell’arte e della creatività, del teatro e delle arti performative, della musica.

Un Villaggio con una fortissima connotazione valoriale, attento all’inclusione e alla sostenibilità ambientale ed energetica, che offra ai visitatori un luogo protetto, fortificato, dove i sogni, l’immaginazione e la magia dell’attesa e della speranza possano sospendere le paure e regalare esperienze poetiche, immersive e condivise, anche in questo momento storico di profonda crisi e trasformazione, così delicato e complesso, come quello che stiamo attraversando a livello nazionale ed internazionale.

L’ingresso gratuito è una delle novità di quest’anno, pensato proprio per consentire alle cittadine e ai cittadini di fruire del Villaggio in varie occasioni. La proposta è pensata per animare le festività natalizie e per offrire a tutti un’animazione di alta qualità, continuativa e gratuita, ed un luogo riconoscibile dove trascorrere tante giornate di condivisione e sul quale poter contare durante le vacanze natalizie.

La direzione artistica e l’organizzazione delle attività del Castello sono a cura dell’Associazione culturale Zip_Zone, risultata vincitrice di un avviso concorrenziale per progetti di realizzazione e gestione del villaggio di Natale presso il Castello di Santa Severa, progetto promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea, in collaborazione con la Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, il Comune di Santa Marinella, MiC e Coopculture.

Un’altra magica novità sarà rappresentata da un suggestivo videomapping realizzate da Enel X proiettato nella Piazza del Castello, corredato da scenari di illuminazione mappata e colorata con grafiche a tema realizzate con specifici apparecchi LED a basso consumo. Le proiezioni di immagini e colore interesseranno i portali del villaggio e porzioni di mura del castello, accompagnando i visitatori in un itinerario suggestivo fino alla Torre Saracena.

Un percorso immersivo lungo tutto il Borgo di Santa Severa: un angelo, all’ingresso del Castello, accoglierà i visitatori, e soffiando polvere di stelle al cielo li condurrà in un suggestivo viaggio immaginario. L’angelo accompagnerà i visitatori indietro nel tempo, invitandoli ad attraversare il mare e a lasciarsi guidare dalle stelle, come erano soliti gli antichi marinai.

Un’atmosfera antica ed affascinante pervaderà tutto il Borgo avvolgendo tutti, adulti, giovani e bambini, in un momento sereno. Un augurio di Buon Natale, ed un monito a ricercare sempre la magia delle stelle.

Le Aree ristoro

Non mancheranno le aree dedicate al ristoro dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici provenienti da ogni angolo del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia.

Il Mercatino di Natale

Un ricchissimo Mercatino di Natale attende i visitatori che potranno passeggiare avvolti nella straordinaria atmosfera creata dalle tante suggestive casette di legno sapientemente decorate da mille luci e colori. Previsti anche degli appuntamenti con il marchio regionale Natura in campo, che include oltre 100 produttori agro-alimentari sostenibili e tradizionali delle aree naturali protette.

Casa di Babbo Natale

All’interno del Castello, nei saloni della Manica Lunga che affacciano sul mare, grandi e bambini potranno vivere l’emozione di scoprire la Casa di Babbo Natale. Una casa calda, dove si respira l’atmosfera dell’attesa, del desiderio, del sogno e del mistero che avvolge appunto il Natale, dove si possa sostare, giocare, interagire. Il visitatore, adulto e bambino, sarà condotto in un viaggio attraverso le emozioni e sensazioni genuine e magiche che il Natale evoca in ognuno di noi. Ogni angolo della stanza offrirà un’esperienza diversa ispirata ad ambientazioni e scenari tradizionali dando però spazio all’immaginazione e alla fantasia personale. Babbo Natale e i suoi aiutanti, in occasione di happening e spettacoli dedicati accoglieranno grandi e bambini, in una festa di attesa e sospensione misteriosa.

La Fabbrica di cioccolato

Nella Sala degli Artisti sarà realizzata la Fabbrica di Cioccolato, a cura di Michele Bonfitto dell’Associazione Etica Food, vincitrice del premio per il miglior panettone regionale nel 2021. All’interno sarà possibile assaggiare e perdersi nel piacere del gusto e verranno anche offerte dimostrazioni sulle manifatture e realizzazione dei raffinati prodotti artigianali.

L’Ostello

Durante tutto il periodo natalizio rimarrà aperto anche l’Ostello, offrendo così la possibilità agli ospiti che soggiornano all’interno del Villaggio di visitare tutte le attrazioni in un’atmosfera magica con la propria famiglia e approfittarne anche per visitare i musei del castello, con la realtà virtuale, riattivata dopo il periodo di sospensione per le norme di distanziamento, e si potrà fare un viaggio nel passato nell’antico porto etrusco e nel santuario di Pyrgi, oltre a esplorare le ricostruzioni realizzate con la realtà aumentata.

Orari

Ingresso gratuito

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

giovedì 08/12/2022 e venerdì 09/12/2022 dalle ore 10:30 alle 19:30;

da 10/12/2022 al 18/12/2002 apertura venerdì dalle 14.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:30;

Dal 23/12/2021 al 08/01/2022 Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:30;

sabato 24/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30;

domenica 25/12/2022 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30;

sabato 31/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30;

domenica 01/01/2023 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30.

Tutto il programma sul sito www.castellodisantasevera.it