Il Basket Città di Ladispoli si presenta alla città, entusiasmo per la nuova stagione • Terzo Binario News

Conto alla rovescia per il Basket Città di Ladispoli

Sabato 14 ottobre alle ore 10:45, la squadra di pallacanestro si presenterà in un evento pubblico insieme al Main Sponsor, l’Ortopedia Vitaliti, che ha deciso di sostenere la nuova stagione della squadra, che quest’anno militerà nel Campionato di Divisione Regionale 1 (ex Serie D) e della Under 20 Gold.

Saranno presentate le maglie della squadra e i giocatori che scenderanno in campo e accompagneranno la stagione sportiva di Ladispoli.

L’appuntamento è in Via Piave n.11/b