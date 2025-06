Il 5 luglio trofeo italiano di beach rugby a Maccarese con le Fiamme Oro • Terzo Binario News

๐™‡โ€™๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ช๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ“ ๐™ก๐™ช๐™œ๐™ก๐™ž๐™ค ๐™™๐™ž ๐™ฆ๐™ช๐™š๐™จ๐™ฉ๐™–โ€™๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ค ๐™– ๐™ˆ๐™–๐™˜๐™˜๐™–๐™ง๐™š๐™จ๐™š ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐จ: la tappa nazionale seniores di beach rugby conferirร per la prima volta la Coppa Italia Beach Rugby.

๐Ÿ‰ ๐ˆ๐ฅ ๐“๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐จ ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ ๐๐ข ๐๐ž๐š๐œ๐ก ๐‘๐ฎ๐ ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ – ๐—™๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฅ๐˜‚๐—ด๐—ฏ๐˜† ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญโ€™๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฅ๐š ๐ญ๐š๐ฉ๐ฉ๐š ๐š๐ฅ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ง๐ž๐š๐ซ๐ž ๐ ๐ข๐š๐ฆ๐ฆ๐ž ๐Ž๐ซ๐จ, ๐ข๐ง ๐•๐ข๐š ๐๐ซ๐š๐ข๐š ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐ง๐œ – ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ“๐Ÿ’ ๐ ๐ข๐ฎ๐ฆ๐ข๐œ๐ข๐ง๐จ (๐‘๐Œ – ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐Œ๐š๐œ๐œ๐š๐ซ๐ž๐ฌ๐ž), ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ“ ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ.

Lโ€™iniziativa รจ partita il 24 maggio e avrร coinvolto al termine 13 regioni italiane: dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, con la Sardegna che ospiterร 7 eventi.

Lโ€™attivitร in spiaggia sta offrendo momenti di condivisione, aggregazione, confronto, ma anche divertimento. Lโ€™obiettivo รจ quello di promuovere il rugby sul territorio nazionale, coinvolgendo un gran numero di pubblico.

๐Ÿ–๏ธ Gli appuntamenti e le varie iniziative non finiscono qui. ๐‹๐š ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š, ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ ๐ข๐š๐ฆ๐ฆ๐ž ๐Ž๐ซ๐จ ๐‘๐ฎ๐ ๐›๐ฒ, ๐ฏ๐ž๐๐ซ๐šฬ€ ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ ๐ญ๐จ๐ซ๐ง๐ž๐จ ๐›๐ž๐š๐œ๐ก ๐ซ๐ฎ๐ ๐›๐ฒ ๐๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š ๐”๐ง๐๐ž๐ซ ๐Ÿ๐Ÿ, ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ ๐†๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ณ๐ข๐š ๐๐ข ๐’๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ž ๐๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐‹๐š๐ณ๐ข๐จ.

Ci sarร anche un torneo di Beach Tag Rugby, organizzato unitamente alla Federazione Italiana Rugby.

โ„น๏ธ Per la tappa del Beach Rugby del 5 luglio 2025 sarร possibile prenotare, fino ad esaurimento posti riservati, una postazione comprensiva dโ€™ingresso, servizi, ombrellone e 2 lettini al prezzo in convezione di 14,50 euro.

Per effettuare la prenotazione รจ necessario inviare una mail a massimo.maurotto@lazio.federugby.it – entro e non oltre il 25 giugno 2025 -. (Le prenotazione sarร registrata in ordine di arrivo: data ed orario).

Per i genitori dei ragazzi Under 12, che parteciperanno al torneo di beach rugby, sono previste delle convenzioni sulla quota di prenotazione. Per avere maggiori informazioni รจ possibile inviare una mail sempre a massimo.maurotto@lazio.federugby.it (entro e non oltre il 25 giugno 2025).

๐Ÿ—“๏ธ Il programma della giornata

9:30 – Raduno previsto per le societร Under 12

Dalle 10:00 alle 12:30 – Attivitร Under 12

Dalle 13:00 alle 13:45 – Attivitร Beach Tag Rugby

14:00 – Raduno previsto per societร senior

Dalle 14:30 alle 19:30 attivitร Senior

A seguire – Premiazioni saluti e ringraziamenti