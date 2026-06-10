Il 16 giugno consiglio comunale a Ladispoli • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per martedì 16 giugno alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” del Palazzo Comunale.

La seduta, in sessione straordinaria e aperta al pubblico, vedrà all’ordine del giorno mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali su temi e questioni di interesse per la città.

Appuntamento il 16 giugno alle ore 18:30 presso il Municipio di Piazza Giovanni Falcone.