Icwa, workshop dedicato ai docenti per introdurre gli studenti alle tecniche di scrittura • Terzo Binario News

Il seminario si terrà sabato 11 novembre, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia. L’iniziativa si terrà nell’ambito della 18esima edizione del festival PAGINEaCOLORI. Le iscrizioni si chiuderanno martedì 30 ottobre

Tarquinia (VT), 18 settembre 2023 – Un seminario intensivo rivolto agli insegnanti per introdurre gli studenti in modo giocoso alle tecniche di scrittura. Organizzato dall’Associazione italiana di scrittori e scrittrici per ragazzi (Icwa), nell’ambito della 18esima edizione del festival PAGINEaCOLORI che si aprirà alla fine di ottobre, in collaborazione con Centro Lisciani di Formazione e Ricerca, l’associazione culturale Dandelion e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), il workshop si svolgerà in una sola giornata a Tarquinia, sabato 11 novembre, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. I docenti del corso saranno David Conati, autore e compositore, “katalizzautore”, traduttore; Marco Tomatis, autore per ragazzi e docente; Luisa Carretti, editore, editor e autrice per ragazzi.

La capacità di scrivere e comunicare non è solo innata, la si può anche costruire con l’allenamento e l’esercizio e soprattutto si può scoprire quale sia la forma che permette di esprimersi al meglio. Il seminario si propone di avvicinare in modo divertente alla scrittura e alla lettura, scoprendo e mettendo a frutto prima di tutto le proprie capacità, e fornendo gli strumenti per imparare a scrivere sempre, divertendosi ma senza trascurare l’obiettivo finale. Gli iscritti, opportunamente guidati, giocheranno con la lettura e la scrittura, sperimentando un approccio che potranno poi riproporre come attività didattica in classe ai propri studenti, per risvegliare interesse, curiosità ed entusiasmo intorno al compito di scrittura e non solo.

L’associazione Icwa riunisce dal 2012 gli scrittori italiani per ragazzi professionisti e soci sostenitori composti da aspiranti scrittori, autori esordienti, e persone che semplicemente amano e vogliono sostenere la letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza. Promuove la lettura tra i bambini e i ragazzi con una serie di azioni rivolte a docenti, studenti universitari, biblioteche e istituzioni. Realizza occasioni pubbliche di confronto su diverse tematiche all’interno di fiere del settore e festival. Propone momenti formativi per insegnanti. Informiamo i soci su iniziative editoriali, concorsi, occasioni lavorative. Organizza da 10 anni lo Scampia Storytelling – Festival delle Periferie. Per informazioni, costi e iscrizioni al corso, che si chiuderanno martedì 30 ottobre, è possibile scrivere a segreteria@icwa.it. Per le informazioni tecniche e organizzative si può invece inviare una email a festivalpagineacolori@gmail.com.