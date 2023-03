I tramonti di Ladispoli di Jonathan L’Epée Urbani diventano una mostra fotografica • Terzo Binario News

L’inaugurazione privata avverrà il 13 marzo 2023 e sarà visitabile dal 14 al 23 marzo 2023 presso il “Loyola University di Chicago, John Felice Rome Center” di Roma

Il fotografo ladispolano Jonathan L’Epée Urbani, ormai famoso per la sua capacità di catturare la bellezza e la magia della natura del nostro litorale, presenta la sua mostra fotografica “Colors of The Sky”.

L’inaugurazione privata avverrà il 13 marzo 2023 e sarà visitabile dal 14 al 23 marzo 2023 “Loyola University di Chicago, John Felice Rome Center” di Roma.

Dopo il grande successo delle sue mostre, in Italia e all’estero, le opere del fotografo tornano in scena a Roma, sul campus dell’Università America fino al 25 marzo 2023.

“I suoi tramonti catturano la sensazione di pace e tranquillità, mentre le sue foto di fulmini fanno rivivere la meraviglia che si prova di fronte alla grandezza della natura” queste sono state le parole dei visitatori nella mostra di Ladispoli tenutasi a novembre scorso.