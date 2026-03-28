I riti della Settimana Santa della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia • Terzo Binario News

Domenica 29 marzo, solennità delle Palme e della Passione del Signore, il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Civitavecchia con la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la Santa Messa con il Vangelo della Passione del Signore.
La celebrazione inizierà alle ore 9.45 con la processione che prenderà il via da Piazza degli Eroi.Martedì 31 marzo, alle ore 18, nel Duomo di Tarquinia il vescovo presiederà la Messa Crismale con i sacerdoti della diocesi e la benedizione degli Oli Santi.Giovedì Santo, 2 aprile, alle ore 18, monsignor Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica “In Coena Domini” in Cattedrale.
Venerdì Santo, 3 aprile, il presule alle 18 presiederà la celebrazione della Passione del Signore e alle 20.30 parteciperà alla Processione del Cristo Morto a Civitavecchia.
Sabato 4 aprile presiederà la celebrazione della Veglia pasquale nella Cattedrale della La Storta a Roma.La domenica di Pasqua, alle ore 10.30, il vescovo celebrerà la Solenne Messa di Pasqua nella Cattedrale di Civitavecchia.