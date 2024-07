I giochi da casinò preferiti dagli italiani • Terzo Binario News

I casinò online sono sempre più popolari e il fenomeno è ben visibile anche in Italia: i giocatori sono in aumento, il volume di investimenti nel settore cresce di pari passo. L’offerta nei palinsesti e nei cataloghi è sempre più articolata e profonda e, anche per questo, indagare fra i gusti dei giocatori italiani nelle sale da gioco fisiche e virtuali è un esercizio piuttosto interessante: la pagina 1337.games fornisce diversi strumenti di analisi atti a valutare i casinò con licenza internazionale non AAMS e in questo articolo passiamo in rassegna proprio le categorie preferite dagli utenti italiani.

Le slot machine sono una certezza

Le slot, probabilmente, sono il gioco più amato in assoluto dai frequentatori di sale da gioco fisiche e virtuali. La loro straordinaria varietà, la semplicità della giocata e l’immediatezza del risultato sono indubbiamente grandi fattori di attrazione per utenti italiani e non solo. I migliori casinò online arrivano a offrirne migliaia, con particolare predilezione per quelle a tema frutta, egizio oppure sportivo, mentre per i giocatori più ambiziosi ci sono le slot con jackpot: si vince meno spesso, ma le vincite potenziali sono decisamente maggiori.

Un classico dei casinò: la roulette

Gli italiani amano molto anche la roulette, uno dei giochi simbolo dei casinò. Anche in questo caso, il tratto distintivo del gioco è la sua immediatezza: le regole sono semplici ed è possibile conoscere l’esito della puntata in un tempo brevissimo. I giocatori più navigati, comunque, riescono a ottimizzare le scommesse grazie a particolari strategie di puntata o, magari, a specializzarsi in alcune varianti. Esistono, infatti, diversi tipi di roulette: in cima alle preferenze dei nostri connazionali sembra esserci la versione europea, nel cui tabellone figura un solo 0. Inoltre, va considerato anche il fascino delle roulette con croupier dal vivo, che ricreano un’esperienza molto simile a quella dei casinò reali anche online.

Il poker fra i giochi più amati

Ma se per slot e roulette a farla da padrone è la sorte, per il gioco di carte più apprezzato dagli italiani l’abilità è una componente essenziale. Si parla, ovviamente, del poker: non c’è più solo la versione all’italiana, perché da anni spopola la variante Texas Hold’em. I giocatori italiani, però, amano questo gioco in quanto tale e non trascurano le altre numerose varianti, comprese quelle con mani più rapide, ideali per quando non si ha troppo tempo a disposizione. Come per la roulette, i nostri connazionali cercano sempre più spesso l’ebbrezza del poker con croupier dal vivo nella sezione del casinò live: in un attimo la propria scrivania può diventare un tavolo verde.

Blackjack e baccarat non possono mancare

Il poker è il gioco di carte per eccellenza, ma il blackjack gode di una popolarità molto simile, perché anch’esso richiede un certo mix fra fortuna, abilità e strategia. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile a 21 senza superarlo, secondo dinamiche non troppo distanti da un gioco appartenente alla tradizione italiana e spesso presente nei casinò del nostro Paese come il Sette e mezzo. Il baccarat, invece, potrebbe non essere conosciutissimo fra i neofiti di questo mondo, ma è in realtà un must per tutti i frequentatori di casinò virtuali e fisici, italiani compresi. Considerato un gioco elegante e molto apprezzato nelle corti francesi di un tempo, il suo fascino non tramonta e non mancano varianti rispetto alle regole classiche anche in versione live.

Ma anche molto altro

Accanto alla ricca offerta di slot, roulette e giochi di carte, gli italiani apprezzano parecchio anche altri giochi che i novizi del gioco potrebbero non conoscere del tutto. Tra i più immediati c’è il craps, ovvero il gioco dei dadi, che consente un’ampia gamma di puntate, nonostante le regole di primo acchito possano sembrare un po’ articolate. Un altro dei giochi più amati dagli italiani, anche perché figlio della tradizione del nostro paese, è il bingo: più veloce e adrenalinico rispetto al classico natalizio della tombola, questo gioco richiede una certa dose di buona sorte, ma è estremamente attrattivo per la sua semplicità e non può mancare nei cataloghi online. Un incrocio tra bingo e lotteria, invece, è il keno, in cui i giocatori devono scegliere 20 numeri fra 1 e 80 prima che il banco ne estragga proprio venti. La vincita dipende da quanti numeri fra quelli scelti vengono estratti, ma attenzione: anche riuscire a non indovinarne alcuno può dar luogo a vincite.