Santa Marinella scatenato: ecco anche Valerio Gentili dall'Urbetevere • Terzo Binario News

Dopo l’ufficialità dei portieri ex Tolfa Ciaccia e Paniccia; in collina salutano anche Carolini, Papa e Rosati

Sembrava che il calciomercato della Promozione attraversasse una fase di stanca, invece è il Santa Marinella ravvivarlo con tre acquisti.

Due riguardano la porta, perché in rossoblù approdano gli ex Tolfa Luca Ciaccia e Daniele Paniccia, che vanno a corazzare i pali santamarinellesi e la difesa, con l’arrivo di Valerio Gentili dall’Urbetevere.

Entrambi i numeri 1 hanno disputato l’ultima stagione in collina e se per Ciaccia il passaggio a Santa Marinella era già confermato da tempo, per Paniccia è una sorpresa.

«Allo stadio Fronti il vice presidente Patrizio Gramegna con il direttore generale Bruno Luci e il direttore sportivo Stefano Di Fiordo, hanno presentato a stampa, soci e tifosi il doppio colpo per la porta: Luca Ciaccia, classe 1996, e Daniele Paniccia classe 1999. Andando sul sicuro, la dirigenza rossoblù è riuscita a tesserare due ragazzi con molta esperienza in questa categoria», andando a coprire un ruolo sensibile, visto l’addio di Enrico Antonelli, che per problemi di lavoro ha dovuto salutare la società di via delle Colonie.

«Antonelli l’ho conosciuto e sarei stato felice se fosse rimasto – dice il tecnico Daniele Fracassa – tuttavia mi ha spiegato le sue difficoltà e siamo andati sul mercato, acquistando due portieri di livello. Fra Paniccia e Ciaccia ci sarà una sana competizione». Gentili invece (classe 1991) è stato presentato ieri e serve a rinforzare la retroguardia.

«Avendo Alessio Gallitano in grado di coprire la fascia – aggiunge il ds Stefano Di Fiordo – abbiamo optato per un centrale che ci permette di giocare a tre o a quattro mantenendo altissimo il livello qualitativo».

«Eravamo corti nei numeri – riprende Fracassa – e con Gentili abbiamo messo un altro tassello importante sul fronte dell’esperienza. C’erano le condizioni per operare e adesso andremo a prendere il mediano ma senza fretta. Adesso conviene aspettare, ci sarà qualcuno in uscita dall’Eccellenza e a noi serve un intermedio fisico che possa convivere con gli atri centrocampisti come Cuomo, Tranquilli e Gaudenzi.

Per il resto la squadra è competa in tutti i reparti». La conclusione del mister rossoblù. Valerio Gentili è il sesto arrivo allo stadi Fronti. Compagno di Simone Trincia nell’ultima stagione, provenendo dalla formazione della Pisana ha giocato insieme all’attaccante anche nella stagione 22-23 con la maglia del Grifone, sempre in Promozione.

A Tolfa invece ci sono da registrare tre uscite. Sono quelle del difensore esterno Gianpiero Carolini, e degli attaccanti Alessandro Rosati e Alessandro Papa. Il primo andrà ad arricchire la colonia locale a Tarquinia; Rosati non ha trovato l’accordo con la società biancorossa ed è probabile che si accasi nella vicina Allumiere, di Riccardo Sperduti in Prima Categoria, mentre Papa sta pensando si smettere con il calcio. Sul mercato manca attaccante di scorta, un centravanti che possa alternarsi con Gabriele Martinelli. «Strada facendo vediamo se si riesce a ingaggiare qualcuno – spiega mister Roberto Macaluso – ad oggi si rischia di comprare tanto per farlo. Meglio non forzare e aspettare, anche perché di alternative offensive, sopratutto sugli esterni, ce ne sono». Per i collinari un nuovo acquisto potrebbe essere… Omar Pastorelli. L’attaccante è reduce dall’operazione al ginocchio e dovrebbe tornare disponibile a inizio stagione. «Non sarebbe male avercelo ma sui tempi di recupero bisogna vedere come risponde in fase di preparazione. Non è ingrassato e ha mantenuto il tono muscolare. Quindi ad Omar manca solo la partita, il ritmo, i contrasti e i cambi di direzione. Spero ci sia, per lui in primis e pure per me e la squadra» la conclusione di Macaluso.

Infine, anche Davide Cedeno (ex attaccante di Santa Marinella e Ladispoli) ha detto sì al Tarquinia di Fabrizio Ercolani.