"I candidati sindaco non iniziano bene: i confronto alla Calamatta ha impedito l'accesso ai disabili" • Terzo Binario News

Tirata d’orecchi di Elena De Paolis, presidente del Tavolo Tecnico per la Cultura dell’ Agibilità

“Apprendiamo dalle testate locali che il 25 maggio, presso l’aula Calamatta del Comune, si è svolto un incontro promosso dalla Confcommercio con i sei candidati sindaco alla imminente consultazione elettorale.

Complimenti ai promotori nello scegliere un ambiente con presenza di insuperabili barriere architettoniche e complimenti ai candidati sindaco che avrebbero dovuto rifiutarsi in blocco di partecipare. Certo è che 58 anni dalle prime disposizioni emesse in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sono ancora pochi per accorgersi di tali realtà ed eliminarle.

Signori candidati sindaco, non iniziamo proprio bene”.

Elena De Paolis

Presidente del Tavolo Tecnico per la Cultura dell’ Agibilità