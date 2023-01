I 5 miti più ridicoli sui casinò che è giunto il momento di sfatare • Terzo Binario News

Da che mondo è mondo, esistono pregiudizi su qualunque cosa e sui casinò ne esistono a bizzeffe. Se ne sente parlare soprattutto in riferimento a quelli online non AAMS.

Ma che si tratti di casinò fisici o di operatori sul web, le voci di corridoio che girano sul giocare ai casinò sono quasi sempre le stesse.

Dall’impossibilità di vincere a poker o blackjack, al fatto che slot e bonus siano truccati, queste idee sembrano essersi radicate nella mente della maggioranza. Ma dietro c’è della verità o solo falsità? Analizziamone 5 tra i più comuni e diffusi.

Vincere è impossibile!

Accade spesso che, chi cerca la vittoria sui giochi, sperando di portarsi a casa un possibile jackpot, venga definito illuso.

Una delle frasi più comuni è: “le macchine sono fatte per essere imbattibili”. In questo falso mito, in realtà, si nasconde un fondo di verità. C’è effettivamente una soglia di vantaggio concessa ai casinò, chiamata house edge.

Ottenere un jackpot o altro nei casinò è quindi abbastanza difficile, in un certo senso. Ma l’alto numero di persone nei casinò a Las Vegas o di utenti su quelli virtuali non è di certo dovuto alla certezza del jackpot.

Questa convinzione sembra alimentarsi quando si parla di casinò online stranieri. Rispetto a quelli fisici o quelli dotati dell’approvazione statale, sembra esserci quasi uno stigma verso gli operatori non AAMS.

Quelli citati svolgono le stesse funzioni dell’ADM in altri Paesi. Essi verificano i metodi di pagamento proposti, la veridicità delle varie promozioni, gli RTP delle slot e stabiliscono le reali possibilità di jackpot.

Tornando alle vincite nei casinò, anche se difficile, è una possibilità reale. Sono molti coloro che, nel corso degli anni, hanno incassato una grande vincita. Ad esempio, quella entrata nel libro dei Guinness World Record come jackpot più alto mai vinto nella storia con una slot virtuale. Record battuto sullo stesso gioco, Mega Moolah, in un casinò virtuale belga.

C’è gente poco raccomandabile

Un’altra diceria completamente infondata riguarda la gente che frequenta i casinò. Come per molti altri pregiudizi, a sostenere questa “idea” sono quelle persone che non hanno mai neanche messo piede in un centro scommesse.

Il motivo dietro certe linee di pensiero affonda le radici nei diversi divieti, che erano posti sul gioco precedentemente. Ma c’è anche lo zampino del cinema. In diversi film ambientati a Las Vegas, o in altre città simili, l’immagine che viene presentata dei casinò e dei giocatori è parecchio distorta.

Nei casinò sul web, a cercare le linee di pagamento su una slot oppure ad un tavolo di blackjack, si trovano persone assolutamente normali. Utenti che si vogliono divertire, cercando il jackpot o facendo una scommessa su degli eventi sportivi.

Molto spesso, ad attrarre un giocatore è un bonus di benvenuto interessante. Questi tipi di offerta vengono proposti su diversi siti, ma quelle più intriganti si trovano sui casinò stranieri, tra cui i bonus senza deposito.

Puntare nei casinò? Costa troppo

Qui c’è un fondo di verità e la ragione è presto detta. Certo, prima di poter arrivare a riscuotere delle vincite, è necessario un pagamento iniziale.

Ma c’è un’importante distinzione da fare tra centri fisici e digitali. Se si va in uno dei centri casinò più grandi del mondo, come Montecarlo, Atlantic City o Vegas, la puntata minima è più alta.

Questo anche in confronto ai casinò in città diverse, magari meno famose per il gioco d’azzardo. Nel mondo virtuale, invece, la situazione è ben diversa. Spesso si possano provare alcuni prodotti in modo gratuito. In generale, la cifra iniziale richiesta sul web è molto più bassa di quello dei casinò fisici.

Inoltre, vengono proposte ai giocatori diverse offerte e bonus, che vanno ad abbassare ulteriormente il “capitale” da usare per poter puntare. Ad esempio, i famosi Free Spin su delle determinate slot machine.

Per divertirti devi giocare

Essere in una città come Vegas e perdere l’occasione di visitare un casinò per paura di annoiarsi, è pura follia. Un casinò è molto più che un luogo in cui piazzare una puntata o far girare le linee di una slot, sperando appaia una linea di pagamento.

In moltissimi casinò di Las Vegas, così come quelli di altre città che abbiamo già citato, vengono messi in scena spettacoli di altissimo spessore. Parliamo di Cirque du Soleil, David Copperfield e di altri artisti importanti e conosciuti.

Inoltre, in quasi tutti i casinò, c’è anche una zona ristorante e una bar, con staff scelto ad hoc e di un certo livello. Entrambe le aree, il più delle volte, sono accessibili a tutti. Quindi si può anche andare semplicemente per cenare o per sorseggiare un drink.

È tutto truccato

Questa convinzione è più riferita alle slot che ai giochi di carte. A detta di chi ci crede, infatti, ottenere un pagamento da una slot è un sogno irrealizzabile, perché truccata dai casinò.

Come già dimostrato, incassare un jackpot o una vincita è fattibile. Questo perché non si possono manomettere le slot, siano esse nei casinò online o in quelli fisici. L’uscita delle linee sperate è solamente questione di fortuna.

Le percentuali di pagamento vengono stabilite dai provider, cioè i creatori di quel gioco. Gli operatori non possono mettere le mani sul chip che genera randomicamente le linee di pagamento. Anche modificare il chip che determina le percentuali sopra citate è impossibile.

I casinò si limitano ad acquistare e proporre il gioco ai clienti. Inoltre, gli RTP, le percentuali di vincita effettive devono essere verificate da terzi. Sono diverse le associazioni indipendenti riconosciute e gli enti statali, come l’ADM, che certificano i dati e funzionamento delle slot e altri giochi .

Conclusioni

Dopo aver analizzato nello specifico questi miti, possiamo dire che se alcuni nascondono delle mezze verità, altri hanno origine in pregiudizi infondati. La realtà è che i casinò sono dei luoghi come altri in cui divertirsi giocando, ricordandosi di farlo in modo responsabile.

È bene rivolgersi a quelli che hanno le certificazioni giuste. Poiché, per registrarsi o incassare i guadagni ottenuti, bisogna inserire i propri dati sensibili. Molti siti web richiedono anche copie dei propri documenti di identità, per assicurare che l’utente sia maggiorenne e possa giocare legalmente.

Stabilire la sicurezza del sito è quindi fondamentale. Per accertarsi è meglio controllare le recensioni fatte da esperti, che li analizzano basandosi su requisiti ben precisi.