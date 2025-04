Gubetti: “Rugby di Cerveteri realtà preziosa per la nostra città” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini in visita al campo della Asd Url, squadra di rugby della città

“Nel pomeriggio di ieri, insieme all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, ho fatto visita alla Asd Url, la squadra di rugby della nostra città. Una realtà meravigliosa, che unisce bambini e ragazzi sotto i sacri valori che solamente l’attività sportiva è in grado di offrire, in particolar modo in un contesto sociale come quello di oggi in cui a livello nazionale troppo spesso siamo costretti ad assistere a casi di disagio giovanile. Abbiamo avuto occasione di vedere quanto in questi mesi questo posto sia cresciuto e migliorato, non soltanto da un punto di vista strutturale ma anche da quello umano e dai rapporti personali: da Sindaco e da genitore è davvero emozionante vedere così tanti ragazzi correre dietro la magica palla ovale del rugby dove non importa chi è più forte o più bravo, ma l’obiettivo è solamente divertirsi insieme”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Dallo scorso novembre il campo di rugby, grazie al lavoro del Presidente Marco Tassi, del Direttore Sportivo Marco Cavicchia e dell’intero team, ha ricevuto la prima omologazione ed è ora in attesa di ricevere quella definitiva che gli consentirà di poter accogliere anche dei tornei ufficiali – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i risultati di questa straordinaria realtà sono tangibili non soltanto dal miglioramento della struttura, ma anche a livello sportivo: proprio ieri infatti ho ricevuto notizia della confermata convocazione in nazionale Under 16 femminile della giovane Elisa Orsini, che milita nel Frascati, ma che si allena proprio a Cerveteri. A Marco e a tutti i suoi giovani rugbisti, l’augurio di continuare a vivere lo sport con l’amore e la passione di sempre e l’impegno da parte mio, dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e dell’Amministrazione comunale tutta, di essere al loro fianco affinchè questa realtà cresca e si affermi sempre di più nel panorama sportivo di Cerveteri”.