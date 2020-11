Grando: "Mercato di Ladispoli in regola, resta aperto" - Terzo Binario News

(foto archivio) Il mercato di Ladispoli è perfettamente in regola con quanto previsto dall’ultimo DPCM, e lo è sempre stato. Dalla riapertura a tutte le categorie merceologiche del maggio scorso ad oggi, periodicamente il mercato è oggetto di sopralluogo proprio per verificare che tutte le operazioni si svolgano nel rispetto delle normative.

Anche ieri mattina il Sindaco Alessandro Grando, l’assessore al Commercio, Francesca Lazzeri, il delegato ai Mercati, Franco Pettinari accompagnati da Ivano Zonetti e Angelo Pavoncello, rappresentanti del sindacato di categoria Ana – Ugl, hanno girato in lungo e largo il mercato, e non sono state riscontrate anomalie.

“Mi spiace per coloro che tifano contro la nostra città, augurando che la situazione precipiti – spiega il sindaco Alessandro Grando – il mercato settimanale come quello della domenica fanno parte dell’economia della nostra città, e non a caso molti cittadini lo prediligono per i propri acquisti. Ancora una volta ieri ci siamo confrontati con gli operatori, che hanno garantito il rispetto delle regole date dal DPCM”.

“Il mercato quindi – aggiungono l’assessore Lazzeri ed il delegato Pettinari – rimarrà aperto fino a quando saranno garantite tutte le prescrizioni date per la sicurezza degli operatori che vi esercitano la propria attività di vendita e dei cittadini che vi fanno gli acquisti. Sicurezza che è garantita anche dalla presenza di un vigile all’interno del mercato e dai volontari di Fare Ambiente che svolgono per tutta la mattinata il servizio di prevenzione ed informazione anticovid, invitando le persone ad indossare correttamente la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza”.