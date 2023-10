Grande successo per il Romics, un epico viaggio nei mondi della creatività • Terzo Binario News

Grande successo di pubblico per la XXXI edizione di Romics appena conclusa che, dal 5 all’8 ottobre ha visto le migliori firme internazionali del fumetto, dell’animazione e del cinema alternarsi nei 5 padiglioni con oltre 350 espositori italiani e internazionali negli oltre 70.000 mq espositivi.

Rinnovate le collaborazioni istituzionali: sono 32 le imprese del Lazio nell’ambito di una collettiva che Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma ha organizzato per supportare e valorizzare il fare impresa regionale in continuità con le diverse azioni già sviluppate per promuovere il sistema produttivo territoriale sui mercati esteri; La Regione Lazio, in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti ha presentato la prima edizione del concorso I Giovani non sono il futuro, sono il presente. Il lancio della seconda edizione del contest “Disegniamo il Maggio” in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura; inaugurata per la prima volta la collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale che è stata presente con un proprio spazio espositivo per presentare la rete delle quaranta biblioteche dislocate nei quindici municipi della città.

A ricevere il prestigioso Romics d’Oro durante la XXXI edizione del Festival l’inossidabile autore bonelliano, Roberto Diso autore di Mister No e Tex, Declan Shalvey (in collaborazione con saldaPress) il pluripremiato artista irlandese, che ha lavorato a numerosi titoli da Moon Knight, Batman, Deadpool, Immortal Hulk, Old Dog e Richard Anderson, il grande concept artist, illustratore e pittore americano, al lavoro tra cinema e videogames, tra i titoli a cui ha collaborato Moon Knight, Captain Marvel, Arkham Knight, Guardiani della Galassia e Eternals.

Dieci le mostre che hanno accompagnato l’edizione: la mostra di originali per celebrare le carriere dei Romics d’Oro Roberto Diso. Da Mister No a Tex; Declan Shalvey. Storyteller Spaziale (in collaborazione con saldaPress) e Il genio artistico di Richard Anderson. La mostra Tanti auguri Creamy Mami! (in collaborazione con lo Studio Pierrot); Un Selfie…a Paperopoli. Topolino e la disavventura a scatti (in collaborazione con Panini Comics); Alla Lavagna! 30 anni di Scuola Romana dei Fumetti, con inediti e originali disegni dei docenti della Scuola Romana dei Fumetti; Pietro Battaglia compie 30 anni! (in collaborazione con Edizioni BD / J-Pop Manga); Crossroad Comics di Sergio Algozzino (in collaborazione con Oblomov); Iride a fumetti un progetto di Vittoria Stolfi e Fabrizio Zucchini. IRIDE è uno dei più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra.

Questo programma, promosso dal Governo italiano e sostenuto dalle risorse del PNRR, sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell’ESA – European Space Agency – e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Romics Special Cinema ha festeggiato gli 85 anni di Superman- The Power of Hope con una grande mostra, inserita all’interno delle celebrazioni globali per l’85° anniversario del personaggio, in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery Italia. In mostra sono state esposte tavole originali del fumetto, dagli anni ’50 ad oggi, materiali storici dell’uscita italiana dei primi tre film di Superman, una collettiva di giovani talenti italiani dell’Istituto Europeo di Design di Roma sul tema The Power of Hope e un’esibizione di rare statue da collezione dedicate all’uomo d’acciaio.

La seconda edizione di Musicomics – Premio Romics Musica per Immagini, realizzato col patrocinio di SIAE e Nuovo IMAIE e con la Direzione Creativa di Mirko Fabbrecschi, ha premiato numerosi artisti e artiste che operano nel campo della “musica per immagini”. Il Premio alla Carriera Luigi Albertelli è stato assegnato a Riccardo Zara e Douglas Meakin; il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio lo ha ricevuto Luigi Lopez; Daniel Permberton, ha vinto il Premio Speciale alle Produzioni Straniere, assegnato in sinergia con ACMF.

La giuria del Premio, presieduta dal Maestro Vince Tempera ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Miglior Colonna Sonora a Dampyr, di Lorenzo Tomio; Miglior Colonna Sonora Videogioco a The Rude Awakening di Davide Cappello; Miglior Canzone a Scintilla di vita ft. Frankie Stein – Monster High di D-Hub Studios; Miglior Doppiaggio Musicale a Schmigadoon stagione 2, Dubbing Brothers Int. Italia; Miglior Interprete Cine Tv a Simona Patitucci per La Canzone di Ursula. La SIAE ha assegnato il premio per la Miglior Colonna Sonora per un film/serie di animazione italiana a Emanuele Frusi per Billie’s Magic World; Nuovo IMAIE ha premiato Matteo Paolillo per O Mar For con il premio Miglior interpretazione musicale per una sigla TV e Fabrizio Vidale con Peaches (Super Mario Bros) per la Miglior Performance al Doppiaggio per Film o Serie Musicale.

Tra gli special guest dell’edizione: Akemi Takada, in occasione dei quaranta anni dalla creazione de L’Incantevole Creamy, in collaborazione con Nippon Shock Edizioni; Gabriele dell’Otto, l’illustratore autore del manifesto della XXXI edizione, targato DC Comics a cura di Panini Comics; Simone Bianchi, autore per DC Comics e Marvel che ha parlato del complicato rapporto tra Fumetto e mondo dell’Arte con Riccardo Corbò e introdotto da un videomessaggio di Vincenzo Mollica; Cristina D’Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati; per gli amanti del cinema, l’esordio alla regia di Claudio Bisio in compagnia del cast di L’ultima volta che siamo stati bambini (Medusa film) e Vincenzo Tedesco, che ha parlato del doppiaggio del nuovo cartoon Arkie e la Magia delle Luci (Notorius Pictures). Per il mondo dei content creators: Crazie Mad; CiccioGamer89 e il firmagallette con Alex Theory; Roby Polar Bear, Xiao, Arienne MakeUp e Lorenzist (Insane); Jennifer Puddu e Laura&Giulia (DeAgostini); i Pirlas V con Aurora Baruto, Martina dell’Anna, Eleonora Lucchesi Palli, Gioia Grammatico, Gilbert Nana, Hanry Laza e Isaac Show.

Un grande focus sull’horror per i 50 anni di anniversario con L’esorcista (Universal Pictures) e Saw X (Eagle Pictures) con preview inedite e installazioni photocall. Spazio anche alla transmedialità con la nuova offerta di Rai Libri che ha presentato Cristalli Sognanti (Rai Libri e Rai Play).

Tanti gli eventi speciale: Panini Disney ha presentato la nuova storia Topolino e l’avventura a Scatti su Topolino n. 3551, evento celebrato con una copertina variant dedicata a Romics XXXI; Gigaciao, ha presentato la nuova casa editrice con Davide Caporali (Dado), Francesca Presentini (Fraffrog) e Simone Albrigi (Sio); gli autori di Eternity Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi hanno svelato dettagli sulla serie; la letteratura a fumetti è stata al centro di due incontri: in occasione del centenario di Italo Calvino, l’autrice Sara Colaone (Mondadori), ha raccontato la sua esperienza artistica basata sulle parole di Calvino.

Inoltre, per i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, lo scrittore Augusto Macchetto, il colorista Andrea Cagol e Veronica Di Lisio (Head of Division and Editorial Director Disney Licensed Products) hanno presentato PaperManzoni (Giunti e Disney). Per gli appassionati del brivido, due eventi speciali per celebrare i quarant’anni del cinema visionario di Tim Burton, con la partecipazione di Francesco Vairano (direttore del doppiaggio di “Nightmare Before Christmas”), Perla Liberatori (voce di Mercoledì Addams), Paolo Di Orazio (scrittore e fumettista) e Luca Ruocco (sceneggiatore ed esperto di cinema horror) e un concerto delle sigle horror presentato dall’attrice e doppiatrice Tiziana Martello con il Maestro Vince Tempera e gli storici vocalist. Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa si sono uniti al Maestro Vince Tempera in un evento speciale per condividere i segreti e i retroscena sulla creazione delle iconiche musiche dei cartoni animati. Paolo Barbieri ha condiviso la sua esperienza attraverso due recenti pubblicazioni per Sergio Bonelli Editore, L’Apocalisse e una storia breve a fumetti scritta da Mauro Boselli Dampyr Caduto dalla Luna. Paolo Bacilieri ha presentato il suo nuovo libro a fumetti Piero Manzoni (Coconino Press – Fandango) in un incontro condotto da Enrico Fornaroli. Il Romics Cosplay Award ha selezionato i rappresentanti italiani che voleranno in Giappone per il World Cosplay Summit 2024: Samuele Campobassi e Fabiano Valentino con i personaggi di Genichiro Ashina e Sekiro tratti dal videogioco Sekiro.

Gli organizzatori danno appuntamento a tutti alla XXXII edizione di Romics che si terrà dal 4 al 7l.r

Aprile 2024 presso Fiera Roma.

Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb.

In collaborazione con Regione Lazio e Camera di Commercio Roma. Con il Patrocinio del Centro per il libro e la lettura.

Partner: Istituzione Biblioteche Centri Culturali – Roma Capitale, Panini Comics, saldaPress, IOEA- International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione.

Media Partner: Radio Globo, Lo Spazio Bianco, Passion4Fun, Anime Click, ScreenWeek, ComingSoon, Atac.

Romics è una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia.