Grande partecipazione alla prima giornata del progetto “One Health” della Asl Roma 4 al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Grande partecipazione alla prima giornata del progetto “One Health” promosso dalla ASL Roma 4, che ha unito formazione, laboratori per studenti, spazi espositivi e attività con animali, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra salute, ambiente e benessere animale.

La ASL ha colto l’occasione per offrire ai cittadini anche servizi sanitari concreti, recuperando 30 visite cardiologiche e 10 ortopediche nell’ambito del progetto “Fuori Soglia”, in linea con l’impegno regionale per ridurre le liste d’attesa.

Il programma prosegue domani, 4 ottobre, con il “Villaggio della Prevenzione”, che offrirà screening oncologici, consulenze pediatriche, ginecologiche, nutrizionali e servizi dedicati alla salute mentale. Sono previste anche una camminata ecologica sulla spiaggia e attività nei distretti di Ladispoli, Bracciano e Campagnano.

Un’iniziativa che ha già dimostrato il valore della collaborazione tra istituzioni, scuole, sanità e cittadini per un futuro più sano e sostenibile.

Il corso di formazione dedicato agli operatori sanitari si è invece incentrato sull’importanza di un approccio trasversale e multidisciplinare, con focus sull’analisi epidemiologica ambientale e di popolazione.

Tema centrale è stato quello dell’antimicrobicoresistenza, strettamente legata ai determinanti ambientali, alla sorveglianza sanitaria negli allevamenti e al ruolo emergente di micro e nanoplastiche come possibili amplificatori del fenomeno. Sono stati inoltre analizzati gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, con particolare attenzione alla prevenzione per la popolazione e alla sicurezza sul lavoro.

Previsto inoltre per domani, oltre alla prosecuzione dell’offerta sanitaria, un incontro istituzionale che vedrà il coinvolgimento di Regione, ARPA, ASL, IZS, Comuni e organizzazioni impegnate nella gestione del territorio e nella prevenzione dell’inquinamento da plastica.