Grande Fiera del Disco a Fiumicino, presentazione della ristampa del primo album di Rino Gaetano • Terzo Binario News

Appuntamento sabato 15 e domenica 16 giugno al Parco Da Vinci

Torna dopo il grande successo delle passate edizioni al Parco Da Vinci di Fiumicino la Grande Fiera del Disco: un appuntamento immancabile che il Da Vinci organizza in collaborazione con il Music Day di Roma per offrire agli appassionati (e non solo), la possibilità di passare una due giorni immergendosi nella discografia autoriale.

Quest’anno la manifestazione – che si svolge sabato 15 e domenica 16 giugno – si arricchisce di una chicca imperdibile: la presentazione della ristampa del primo album di Rino Gaetano, “Ingresso libero”, uscito lo scorso 30 maggio in edizione special package a quarantatré anni della sua scomparsa.

Il Music Day di Roma è ormai una realtà riconosciuta e unica nel suo genere sia a livello di successo di pubblico – che cresce di anno in anno- che istituzionale. È considerata infatti una manifestazione di interesse culturale anche da Roma capitale e dalla Regione Lazio. Da qualche anno unisce le sue forze a quelle del Parco Da Vinci che offre i suoi grandi viali all’aperto agli amanti del vinile e ai collezionisti della bella musica. Del resto è nota la vocazione del Parco di voler andare sempre oltre la semplice – seppur importante – vocazione commerciale e mettersi a disposizione di iniziative che portano ricchezza culturale, sociale, solidale sul territorio.

Il 15 giugno quindi il Da Vinci ospita gli espositori del Music Day e dà il via alla caccia di dischi, cd, manifesti, biglietti di concerti, riviste, spartiti, apparecchiature musicali vintage altrimenti introvabili. Con un’attenzione alle etichette indipendenti. Senza far mancare consigli competenti e appassionati, in un percorso ricco di curiosità e di stimoli tra tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e non solo. Alle 18, in partnership con Radio Rock 106,600 che anche quest’anno accompagna la manifestazione, è previsto un incontro con Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario, finalista della recente edizione di The Voice Senior. A seguire il concerto in omaggio ai Beatles della band The Scousers.

La domenica (16 giugno) invece è totalmente dedicata al mondo musicale di Rino Gaetano – nel 43° anno della sua scomparsa, avvenuta il 2 giugno del 1981 – cantautore e poeta che ha fatto e continua a fare la storia della musica italiana. Alle 18 viene presentata la ristampa di “Ingresso libero”, suo primo Lp, uscita per Sony lo scorso 30 maggio in edizione special package. Presenti sul palco – con il critico musicale Pietro D’Ottavio – alcuni musicisti che hanno collaborato con lui, il nipote Alessandro Gaetano e la sorella Anna che fortemente voluto l’evento.

“Ingresso libero” è il primo lavoro che Rino Gaetano firma col proprio nome. Un disco che anticipa lo stile musicale e poetico, con liriche taglienti e un sarcasmo sottile. Cinquant’anni fa l’Italia stava passando dalla contestazione agli anni di piombo, con tensioni politiche e sociali profonde. Il cantautore e poeta ha incarnato e descritto perfettamente quel tempo. La sua musica riflette infatti il caos e l’incertezza di quegli anni, ma lo fa con una leggerezza e genialità che lo rendono unico.

Con uno sguardo che lo distingue dai suoi contemporanei, affronta temi come la vita, l’amore e la politica. Le canzoni di “Ingresso libero” si caratterizzano per una ritmica incalzante, che spesso si avvicina più a una filastrocca che alla tipica canzone cantautorale degli anni ’70. Questo lo spirito innovativo che caratterizzerà l’intera carriera di Gaetano.

La chiusura in bellezza della Fiera del Disco targata Parco Da Vinci non poteva che chiudersi con la Rino Gaetano Band, che si esibirà dalle 19. È l’unica tribute ufficiale di Rino Gaetano formata dal nipote Alessandro (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori). Nei 25 anni di attività, il gruppo ha calcato i palchi di tutta la penisola, condividendo momenti indimenticabili con i fan e con quanti non lo conoscono ancora.

L’ingresso alla Fiera del Disco e ai concerti è gratuito ed è da considerarsi annullato in caso di maltempo.