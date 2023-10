Grande basket a Fiumicino, domani la Supernova contro la Virtus Roma 1960 • Terzo Binario News

La Supernova Fiumicino è pronta a riabbracciare i suoi tifosi, lo farà sabato alle 18:00 quando al Pala Supernova ospiterà la Virtus Roma 1960 in occasione del big match della terza giornata del girone F del campionato di Serie B Interregionale.

Le dichiarazioni di coach Pasquinelli alla vigilia: “C’è la giusta tensione in questo momento in quanto consapevoli che i prossimi punti in palio saranno importanti per la seconda fase, per cui vogliamo imporci giocando come sempre la nostra pallacanestro. Non toccherà infatti fare cose eclatanti, bensì riconfermarsi, ad esempio, dal punto di vista dell’aggressività e dell’approccio. Naturalmente conosciamo la forza del nostro prossimo avversario, che ha giocatori di valore e di esperienza, per cui anche tutti i piccoli particolari potranno fare la differenza. La squadra, comunque, si è allenata molto bene, con la giusta concentrazione/tensione”.

Diretta streaming: la gara del Pala Supernova, così come tutte le partite della stagione, sarà trasmessa live sul canale Facebook “Supernova Fiumicino