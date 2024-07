Governo Civico Ladispoli attacca Grando: "Fa sfilare i politici in città poi la Tari aumenta a discapito dei cittadini" • Terzo Binario News

“Pochi giorni fa esattamente giovedì 27 giugno si è tenuto un Consiglio Comunale con ODG il Piano Finanziario relativo al Servizio gestione Rifiuti 2024/2025, approvazione Tariffe 2024, modifica regolamento.

Premesso che come Consiglieri di Governo Civico, Roberto Garau, Daniela Ciarlantini, e i Consiglieri Alessio Pascucci, Amelia Mollica Graziano e Ferdinando Cervo, abbiamo abbandonato l’aula prima di iniziare i lavori, contro la pessima gestione dell’aula Consiliare da parte del Presidente Augello, che in questi due anni ha dimostrato non solo la sua faziosità, ma soprattutto, la non applicazione del Regolamento del Consiglio stesso.

Continuando ad ascoltare il Consiglio comunale, abbiamo scoperto che ai cittadini di Ladispoliè stata portata una delibera che fa aumentare del 16% la TARI, e come se non bastasse, anche se il Sindaco ha cercato di giustificare tutto con l’inflazione, la guerra e altro, dimenticando di dire che nella TARI i Cittadini di Ladispoli e di tutta Italia troveranno una nuova percentuale che dovranno pagare grazie al Governo Meloni che con due sigle UR1A e UR2A metterà per la prima volta le mani in tasca ai Cittadini anche sulla TARI, oltre al fatto che ci sarà un debito fuori Bilancio grazie alla la Regione Lazio che Retroattivamente ha aumentato i costi di conferimento, tutto questo per un totale di circa 1milione e 500 mila euro.

Ricordate le promesse di Grando con i vari Parlamentari e Consiglieri Regionali che hanno sfilato nella nostra città?”

I Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini