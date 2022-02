Gojoukou Investment Funds, assemblea degli azionisti a Brindisi - Terzo Binario News

Presenti alla riunione anche alcuni soci di Civitavecchia

Si è tenuta sabato scorso, nella sala “Reale” del Grande Albergo Internazionale di Brindisi, l’Assemblea degli azionisti fondatori di “Gojoukou Investment Funds”, fondo di investimento di diritto irlandese.

L’assemblea, guidata dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente e CEO Sabino Antonio Mastrapasqua e i Vice-Presidenti Pierluigi Ruta e Vito Rutigliano, si è occupata dell’approvazione delle risoluzioni per il triennio 2022/2024, tra cui il Piano Industriale e la sua operatività.

A tal proposito il Presidente ha chiarito il complesso piano industriale, proiettato a 20 anni, che prevede la realizzazione di impianti di riqualificazione agricola, la riconversione di aree agro-industriali e la rigenerazione di aree industriali in stato di abbandono, in tal senso gli impianti a biogas e biometano inseriti in tali contesti generano di fatto benefici economici, sociali, ambientali e occupazionali legati alla realizzazione e gestione degli impianti stessi, e alla creazione di un indotto connesso produzione, raccolta e trasporto della biomassa, contribuendo positivamente allo sviluppo del territorio e alla crescita della bio-economia a livello locale, elemento fondamentale per realizzare un modello virtuoso di economia circolare.

In previsione la commercializzazione delle linee di produzione delle società collegate “Atargatis” e “Sethlans”, aventi a oggetto fra le tante attività, la progettazione, realizzazione e vendita, di serre e strutture agricole, impianti per la produzione di mangimi e concimi biologici, biocosmetica, farmaceutica da banco (OTC) e omogeneizzati ad alto valore lipidico e nutraceutico, la produzione di biogas, raffinazione di biometano, CO2 da destinare ad applicazioni biomedicali, alimentari e industriali.

Operatori e tecnici del Fondo hanno individuato, nella zona industriale di Brindisi, dei capannoni idonei alla partenza delle prime attività: vista l’importante l’importante quantità e varietà di attività presenti negli statuti, già a breve e per gli anni a venire, sono previste numerose iniziative e nuovi insediamenti sia in ambito loacle che nel resto della Puglia.

Senza dubbio una importante opportunità per il territorio quella di poter ospitare uno tra i primi fondi green nati in Europa, il primo a investire completamente in microalghe.

Al di là degli indubbi benefici di ordine pratico, anche e soprattutto considerata la componente etica dell’iniziativa, sono importanti le ricadute sul territorio e sull’ambiente.