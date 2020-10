Gli attivisti grillini di Civitavecchia aderiscono all'Ottobre in Rosa - Terzo Binario News

Il MoVimento 5 Stelle Civitavecchia in occasione del mese di Ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno, invita tutti a partecipare alle iniziative, di eco nazionale, riguardanti il delicato argomento.

“Ottobre in Rosa” così chiamato, si sviluppa in una serie di 4 incontri, 1 ogni weekend, con altrettanti 4 professionisti che tratteranno tematiche sensibili riguardo la prevenzione. Alla nostra campagna di sensibilizzazione hanno inoltre aderito 10 imprese locali tra bar e pub che all’interno delle proprie attività proporranno, per tutta la durata dell’iniziativa, un cocktail interamente rosa di propria creazione promuovendo così una raccolta fondi… Per ogni cocktail venduto 1 euro sarà devoluto all’associazione ANDOS ( Associazione Nazionale Donne Operate al Seno).

Inoltre il M5S Civitavecchia domenica 11 alle ore 9.00 parteciperà alla “Camminata Rosa”, una marcia che vuole coinvolgere ogni singolo cittadino invitando tutti a presentarsi a Largo Marco Galli possibilmente con una maglia di colore rosa, 2 km di passeggiata organizzata dall’ANDOS.Primo appuntamento Sabato 10 Ottobre alle ore 17.30 presso la sala del DLF (dopolavoro ferroviario) ci sarà la presentazione dell’associazione di volontariato locale di donne operate al seno.

Attivisti M5S