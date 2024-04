Giro di vite della Polizia Locale di Santa Marinella, sanzioni in aumento • Terzo Binario News

Giro di vite della Polizia Locale a Santa Marinella e Santa Severa. In aumento i controlli e le sanzioni per chi non rispetta le norme previste dal Codice della Strada. Nei prossimi giorni prenderà servizio un nuovo agente di Polizia Locale, che andrà ad implementare l’organico e a rendere più efficace il servizio degli agenti, che da sette diventano così dodici.

“In queste settimane sono stati incrementati i controlli sulla viabilità, sui parcheggi selvaggi, sull’alta velocità e in generale sul non rispetto delle regole della strada. Particolare attenzione verrà data anche al rispetto delle ordinanze comunali”, dichiara il sindaco Pietro Tidei.

“Ora che il personale è aumentato, contiamo di rendere ancora più efficiente il servizio, con una copertura più massiccia sul territorio comunale. Con le nuove assunzioni e con le nuove dotazioni, stiamo puntando su un efficientamento del servizio, che prevede maggiori controlli su viabilità, velocità, parcheggi e passi carrabili. Attenzionate particolarmente le vie del Centro, del Lungomare Marconi e Santa Severa. Su Via Etruria e via Cicerone ci saranno autovelox per il controllo della velocità. A Santa Severa, in località Grottini, una pattuglia opererà per evitare ingorghi in estate e nei fine settimana.

Aumenta il controllo anche sul rispetto delle ordinanze comunali in merito al verde privato e pubblico. Verrà posta più attenzione al rispetto delle regole di occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti e degli ambulanti in zona mercato.

Invitiamo i cittadini e i visitatori a prestare attenzione e a rispettare le regole per una buona e pacifica convivenza e per godere appieno delle bellezze della nostra città, che come sappiamo, con la bella stagione vede moltiplicarsi la popolazione, soprattutto nei fine settimana”, conclude il sindaco Pietro Tidei.

Dello stesso parere è il comandante della Polizia Locale, Kety Marinageli. “In questi anni abbiamo cercato di garantire i servizi minimi essenziali, nonostante fossimo sotto organico. L’ambito in cui operiamo è molto ampio. Con le nuove assunzioni abbiamo più risorse umane su cui contare per un controllo sempre più capillare a garanzia della sicurezza stradale e della cittadinanza tutta. Gli agenti con più anzianità di servizio si concentreranno sulla programmazione dell’ufficio e sull’ espletamento delle pratiche, nonché sull’affiancamento dei nuovi arrivati.”, conclude la Comandante Marinangeli.