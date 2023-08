Giro di vite dei Carabinieri di Ostia sul Litorale • Terzo Binario News

I Carabinieri del Gruppo di Ostia unitamente ai colleghi del NAS di Roma, del NIL di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno intensificato i servizi di controllo sul litorale romano di Ostia, al fine di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e a contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, anche per garantire un sano divertimento ai fruitori della “movida estiva”.

Il bilancio dei controlli è di 150 persone identificate, di cui 4 arrestate e altre 5 denunciate a piede libero, oltre 50 i veicoli controllati e una decina le attività commerciali ispezionate.

A finire in manette sono stati un 54enne, cittadino albanese, che a seguito di un controllo su strada e della successiva identificazione mediante fotosegnalamento, è risultato gravato da un’ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione per un omicidio premeditato, commesso in Belgio nel 1999; un 36enne iraniano trovato con dosi di hashish e circa 30.000 Corone svedesi in contanti; una cittadina russa di 31 anni per il reato di lesioni, poiché ha ferito con un pezzo di vetro una coinquilina al termine di una lite; un 80enne di origini sarde che a seguito di controllo presso il suo domicilio, è stato trovato in possesso di 700 g di hashish, 30 di eroina, 70 di cocaina e 650 euro in contanti, oltre a tutto il materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

I militari hanno anche denunciato un uomo di 41 anni che è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza psicotrope. All’uomo è stata ritirata la patente di guida mentre, l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca. Un 33enne straniero che aveva cercato di rubare la borsa ad un’anziana è stato rintracciato e denunciato per tentato furto dai militari. Denunciato invece per rapina impropria un 32enne che dopo essere stato dagli addetti alla vigilanza, mentre occultava nello zaino alcuni prodotti da un esercizio commerciale, li ha spintonati nel tentativo di darsi alla fuga.

Sempre nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Ostia con il supporto dei colleghi del NAS e del NIL hanno denunciato il gestore di un minimarket poiché è stato sorpreso mentre somministrava bevande alcoliche a minori.

Sanzionato amministrativamente un’attività commerciale per un importo di 3334 euro, per la mancata segnalazione degli ingredienti per allergie e intolleranze, un bar per mancata applicazione del piano autocontrollo e segnalato alla competente Asl per carenze strutturali, con una sanzione di 2000 euro. Nel corso dei controlli a due stabilimenti balneari, i militari non hanno elevato nessuna sanzione amministrativa.

I Carabinieri di Ostia hanno, infine, sanzionato 2 giovani trovati in possesso di modica quantità di droga, tra hashish e cocaina.