Giro di vite dei Carabinieri a Termini • Terzo Binario News

I Carabinieri del Gruppo Roma, con il supporto del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno messo in campo una serie di controlli, intensificati soprattutto nell’area della Stazione Termini e zone limitrofe, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale, luogo di arrivo di migliaia e migliaia di turisti, per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità e degrado che influenzano la percezione della sicurezza.

Le operazioni hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 5 persone e alla denuncia a piede libero di altre 17.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne romeno, gravemente indiziato di aver asportato un portadocumenti dallo zaino di una donna mentre scendeva le scale all’interno della metropolitana “Termini. Successivamente è stato identificato e arrestato un cittadino originario dell’Egitto, sottoposto all’obbligo di dimora del comune di Ferentino, gravemente indiziato di aver fornito false generalità al controllo dei Carabinieri.

Altre 10 persone invece sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

Nello specifico, un 26enne di Cosenza è stato denunciato poiché trovato in prossimità del binario 1 della stazione Termini in possesso di un trolley dentro il quale erano state occultate diverse dosi di sostanze stupefacenti, costituite da marijuana e hashish, rinvenute grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga, impiegati dai Carabinieri per arginare il dilagante fenomeno del traffico di droga nel centro di Roma.

Un cittadino della provincia di Salerno, invece, è stato denunciato subito dopo essersi impossessato di una confezione di profumo del valore di 225 euro dagli scaffali di un negozio della stazione. Un cittadino del Ghana, a seguito di un controllo, è stato trovato con 11 coltelli, tra cui uno da Sub, 9 da cucina e 1 per innesti, insieme ad una tronchesina, due seghetti e un tablet del quale non ha saputo giustificare la provenienza.

Due persone denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno del Comune di Roma e un cittadino macedone per l’inosservanza del D.A.C.U.R., mentre, un uomo della provincia di Caserta e un cittadino di Roma, sono stati ritenuti gravemente indiziati dell’inosservanza al divieto di accesso ai locali pubblici emesso nei loro confronti dai Questore di Roma.

Quattro persone, infine, sono state sanzionate in via amministrativa per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro, mentre, altre due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, destinate all’uso personale.

Contestualmente, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato 3 persone in flagranza di reato; un uomo gravemente indiziato di essere evaso dalla misura degli arresti domiciliari, invece, due persone gravemente indiziate, in concorso tra loro, di essersi impossessate di uno smartphone e un portafogli di una turista danese, in Largo Chiavari.

Ulteriori 9 persone, invece, sono state denunciate alla Procura della Repubblica. Un uomo perché trovato senza giustificato motivo in possesso di un coltello a serramanico, altre 6 persone, in concorso tra loro, gravemente indiziate di aver indotto, attraverso la vincita facile, un cittadino del Bangladesh a scommettere denaro contante attraverso il gioco delle “tre campanelle”. A seguito dei controlli dei Carabinieri, gli indiziati sono stati trovati in possesso di 1070 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Infine, sono stati denunciati un cittadino della provincia di Lecce, inosservante al foglio di via obbligatorio dal comune di Roma e un cittadino del Perù, gravemente indiziato di essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento da un negozio situato in Piazza Vittorio Emanuele II, del valore 170 euro.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 267 persone e controllato 123 veicoli.