Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento all'Aquafelix il 25 luglio • Terzo Binario News

“In acqua la sicurezza rende tutto più bello”. Un messaggio importante quello che lancia il parco Aquafelix in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, prevista il 25 luglio, istituita dalle Nazioni Unite con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione in acqua.

Proprio per questo lo storico parco di Civitavecchia, immerso in un polmone verde con una vegetazione così variegata e rilassante che rende la meta il luogo ideale per le famiglie, ha stretto una alleanza speciale con la Fin, la Federazione Italiana Nuoto, che proprio nelle giornate del 25 e 26 luglio sarà presente con un team di professionisti ed atleti che mostreranno al pubblico una serie di manovre di salvataggio e scenderanno in piscina con tanti coloratissimi accessori che potranno essere utilizzati anche dal bagnanti che vorranno apprendere meglio il valore dell’iniziativa salvavita.

Aquafelix è da sempre al primo posto nelle attività di prevenzione, soprattutto perché al suo interno vi sono tantissime attrazioni oltre alle piscine.

I numerosi scivoli da cui ci si può lanciare con gommoni o senza garantiscono ad adulti e giovanissimi di vivere giornate spensierate all’insegna dell’allegria, ma sempre monitorati a vista dalla squadra di valenti assistenti bagnanti presenti in ogni punto che garantiscono agli ospiti di giocare in totale tranquillità per godere giornate indimenticabili. Info www.aquafelix.it