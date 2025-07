Escherichia coli nel mare di Ladispoli: scatta il divieto di balneabilità • Terzo Binario News

L’ordinanza di Grando relativa ai 250 metri a sinistra del fosso Vaccina

Ordinanza del sindaco di non balneabilità emessa ieri (la n. 95 del 21/07/2025) e relativa ai 250mt a sinistra di Fosso Vaccina per presenza Escherichia Coli (697 MPN/100mL (valori limite 500 MPN / 100 ml) rilevato dall’ARPA.

La convenzione generale è che il verso si intenda guardando dal mare verso costa per cui da Fosso Vaccina a sinistra significherebbe da Fosso Vaccina fin circa l’allineamento di via Bracciano come area interessata.

A quanto risulta nell’ordinanza, ATO2 non ha segnalato anomalie agli impianti per cui rimane l’interrogativo sulla provenienza dell’inquinamento.