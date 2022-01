Giornata della Memoria, gli studenti del Galilei di Civitavecchia ricordano il ragazzo morto durante lo stage scuola/lavoro - Terzo Binario News

Anche il liceo Galileo Galilei di Civitavecchia partecipa a “La Giornata della Memoria”, lo fa stamattina in un modo molto particolare e legato alla cronaca di questi giorni. Queste sono le parole che sono state fatte girare sul gruppo Whatsapp “Rappresentanti Galilei”: “Alle 11.20 appena suona la campanella e siamo tutti quanti in classe faremo un minuto di Silenzio per Lorenzo, il Ragazzo di Udine morto durante uno stage di alternanza scuola lavoro”. Gli studenti del liceo ci tenevano a rendere nota questa loro decisione.

