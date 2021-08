Giannini risponde - indirettamente - a Tidei: "Non invitato perché non ci sono dibattiti che lo riguardino" - Terzo Binario News

“Cari Consiglieri Fratarcangeli, Amanati e sig. Ballarini del Direttivo PD di Santa Marinella, rispondo a Voi nella consapevolezza di parlare al vero ideatore della vostra lettera.

1- il PD di Santa Marinella è stato invitato tanto che il Segretario, Francesco Benci, ed altri membri del Partito saranno lieti di essere a cena con noi alla festa.

2- Perché avrei dovuto chiedere un intervento, per la festa dell’unità di Civitavecchia, ad un Sindaco di un’altra città? Non sono in programma dibattiti che lo riguardino.

3- Chiarito quanto dovevo, esprimo soddisfazione nel leggere così tanta abnegazione verso il Partito Democratico, pari soltanto alla ferma opposizione che, a vostro stesso dire, avete fatto contro la passata amministrazione di centro destra che ancora oggi citate.

Confido dunque veniate alla festa di Civitavecchia (vi sto nuovamente invitando), cosicché io possa chiedervi perché l’ex Assessore al Bilancio della giunta Bacheca, la giunta di destra che vi ha preceduti, sieda oggi con voi in maggioranza. O anche perché tanti progetti di privatizzazione che un tempo erano osteggiati dal centro sinistra, oggi siano divenuti programma di governo.

E ancora, come è venuto in mente alla attuale Giunta, di proporre l’entrata in maggioranza di consiglieri della Lega? Spero, anzi sono certo, che indomiti consiglieri dal “cuore rosso”, come voi, si siano subito opposti.

Sicuro di aver dissipato qualsiasi dubbio, vi saluto e vi aspetto alla festa dell’unità di Civitavecchia”.

Stefano Giannini