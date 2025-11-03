Sara Fresi all’”International Year of Quantum Science and Technology 2025” delle Nazioni Unite • Terzo Binario News

Complimenti a Sara Fresi, che lo scorso 30 ottobre ha partecipato all’”International Year of Quantum Science and Technology 2025”, iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per celebrare e diffondere la conoscenza scientifica nel campo della fisica quantistica e delle sue applicazioni. L’evento, sostenuto dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dall’American Physical Society, da numerose università e da prestigiose istituzioni internazionali, ha riunito esperti di livello mondiale, studiosi, ricercatori e premi Nobel.

In occasione di questo importante evento, la Fresi ha contribuito con un articolo di approfondimento in lingua inglese: “Advanced Solar Panels: Toward a New Era of Clean Energy.”

Nel suo contributo, la giornalista analizza le più recenti innovazioni nel campo dei pannelli solari avanzati, ponendo l’accento sul ruolo delle nuove tecnologie quantistiche nella produzione di energia pulita e sostenibile. L’articolo riflette anche l’impegno verso una transizione energetica responsabile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il testo è stato pubblicato nella sezione “Blog” del sito ufficiale dell’iniziativa, uno spazio che ospita articoli e riflessioni di esperti di fisica, docenti universitari e premi Nobel, contribuendo così a un dibattito internazionale di alto profilo scientifico e culturale.