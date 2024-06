Gestire entrate e uscite dell'azienda: perché è importante e come si fa • Terzo Binario News

Una buona gestione finanziaria è alla base del successo aziendale, indipendentemente che questa sia una piccola o una grande impresa. I flussi di cassa necessitano di essere ben supervisionati e, per tale motivo, è importante monitorare con attenzione le entrate e le uscite fin dal momento dell’apertura della Partita IVA.

Non si tratta semplicemente di avere consapevolezza di quali sono le spese e i guadagni: quando si parla di gestione finanziaria è bene fare riferimento a una serie di pratiche e documenti che hanno necessità di essere organizzati.

Determinati strumenti sono essenziali e, al giorno d’oggi, molti sono stati semplificati grazie all’introduzione di tecnologie digitali avanzate, come nel caso della realizzazione della prima nota con Fatture in Cloud , software per la fatturazione che offre numerosi vantaggi in merito a tutto il processo amministrativo dell’impresa.

Nell’articolo che segue spiegheremo in modo dettagliato cos’è il flusso di casa e come gestire le entrate e le uscite di un’impresa, grazie anche al supporto di alcuni strumenti fondamentali.

Cos’è il flusso di cassa

Il flusso di cassa è alla base della gestione finanziaria aziendale e disegna un quadro completo delle entrate e uscite durante un periodo specifico, che sia un mese, un trimestre o un anno.

È un dato che riflette la liquidità effettiva disponibile all’azienda, aiutando quindi quest’ultima a comprendere meglio quali sono le sue capacità in merito alle spese quotidiane, i pagamenti dei fornitori, eventuali stipendi dei dipendenti e tanti altri costi operativi.

Per comprendere quale sia il flusso attuale è sufficiente fare un confronto tra entrate e uscite, per ottenere così un dato che può darci un margine positivo (entrate superiori), neutro (entrate uguali alle uscite) o negativo (uscite superiori).

Con il termine entrate si fa riferimento a tutto il denaro che arriva nella cassa dell’azienda, attraverso la vendita di beni o servizi, mentre le uscite rappresentano la totalità dei pagamenti, compresi i costi di manutenzione o le rate dei finanziamenti.

Quando si è a capo di un’azienda o un libero professionista autonomo è fondamentale tenere monitorato questo dato, così da trovare le strategie giuste per mantenere il flusso positivo e far sì, quindi, che le entrate superino le spese.

Ciò non rappresenta solo un margine di guadagno ma fornisce un cuscinetto importante a cui attingere qualora si presentassero spese necessarie o improvvise, come una manutenzione straordinaria o l’acquisto di nuove attrezzature.

Come gestire correttamente il flusso di cassa

Esistono diversi approcci strategici utili a gestire correttamente il flusso di cassa. Il primo è quello di creare un rendiconto finanziario dettagliato e fare una previsione accurata di quello che sarà il nostro flusso, così da giocare con anticipo su eventuali situazioni problematiche.

Inoltre, è primario gestire adeguatamente i rapporti con i clienti in merito ai loro pagamenti. Per fare questo si deve scegliere termini chiari e valutare con attenzione la concessione di un credito, pratica ottima per attirare nuovi clienti ma che può portare a problemi se questo venisse restituito con un ritardo.

Un modo per incentivare la restituzione in tempo può essere quello di offrire sconti per i pagamenti anticipati e mettere, invece, interessi su quelli in ritardo.

Sempre in merito ai clienti, infine, è fondamentale scegliere con attenzione quelli con cui instaurare dei rapporti commerciali. È consigliabile fare una verifica del loro credito così da valutare la solidità finanziaria di cui sono disposti: tutto ciò sarà utile a intraprendere relazioni stabili e migliorare la nostra sicurezza economica.

Panoramica su alcuni strumenti utili

Quando si parla di gestione aziendale non bisogna mai sottovalutare gli elementi a cui bisogna prestare attenzione. Soprattutto in merito al flusso di cassa, non è sufficiente fare un conto per essere sicuri di aver poggiato basi solide.

Esistono alcuni strumenti che possono non solo semplificare la vita di tante imprese ma che rispecchiano una vera e propria necessità, utili per avere un quadro concreto di qual è la nostra situazione economica.

Tra i principali strumenti c’è ad esempio la prima nota: un registro contabile dettagliato che traccia quotidianamente tutti i movimenti. Questo documento è prezioso per monitorare incassi, pagamenti, tasse e altre transazioni cruciali che influenzano il flusso di cassa.

La valutazione del budget deve essere un’attività primaria per pianificare entrate e uscite future dell’azienda. Si può fare tramite la compilazione di documenti che permettono di fare previsioni accurate sui prossimi periodi e porre così obiettivi chiari e realistici.

Revisionando periodicamente il budget si avrà modo di ottenere il forecast dall’integrazione dei dati effettivi con quelli previsti. Tutto ciò è utile per aggiornare e adattare tali previsioni in base al reale andamento aziendale, consentendo una gestione precisa.

Per integrare tali strumenti a molti altri utili all’organizzazione amministrativa dell’impresa, si può infine far ricorso a un software di gestione aziendale: un programma informatico che permette di automatizzare e gestire in modo efficiente tutte le operazioni contabili e amministrative.

Attraverso questo è possibile di fatto emettere fatture, registrare acquisti, gestire clienti e fornitori, generare report dettagliati sulle vendite e analizzare così con attenzione la situazione finanziaria complessiva dell’azienda.