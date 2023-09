Gesam, l'opposizione di Santa Marinella • Terzo Binario News

Nota dei consiglieri Clelia Di Liello, Alina Baciu e Domenico Fiorelli

in un sit-in sotto la sede del Comune di via Cicerone, gli operatori della Gesam hanno protestato vivacemente. Ancora scossi per il grave incidente accaduto al loro compagno Sandro Sistilli, vittima del rovesciamento del suo camion sulla Viterbese. Gli operai hanno parlato di attività lavorativa svolta spesso fuori norma, di lavoro straordinario obbligatorio, di turni massacranti, di camion vecchi ed inadeguati e di un numero insufficiente di operatori rispetto al carico di lavoro previsto.



La Gesam è la società incaricata dal nostro Comune di svolgere il servizio di raccolta rifiuti, ed è nota a Santa Marinella per le numerose inadempienze, (il Sindaco dice avere 5 pagine piene di richiami), a fronte di una tassa rifiuti particolarmente esosa. Il Sindaco che è il datore di lavoro e il garante della sicurezza dei lavoratori insieme alla dirigenza della Gesam, da tempo erano stati avvertiti, della situazione intollerabile e delle gravi e perpetuate carenze nella sicurezza. Lo stesso presidio di questa mattina era previsto da tempo e solo casualmente è capitato dopo l’incidente.



Siamo rimasti stupiti, ma nemmeno troppo, dell’assenza di qualsivoglia rappresentante del Comune, sia del delegato all’ambiente Magliani, che del Sindaco il quale ha lasciato la vice sindaca Roberta Gaetani ad accogliere ed ascoltare le istanze dei lavoratori.



Denunciamo il muro di gomma incontrato dai lavoratori e la superficialità e le lungaggini con cui il sindaco Pietro Tidei porta avanti la vicenda.

Auspichiamo un cambio di passo e una maggior presa di responsabilità nell’interesse non solo dei lavoratori a cui va la nostra massima solidarietà, ma anche dei cittadini tutti”.



I consiglieri



Clelia Di Liello

Alina Baciu

Domenico Fiorelli