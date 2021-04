Gd polemici: "Consigli dei Giovani sul Lago, occasione sprecata" - Terzo Binario News

“La Regione Lazio ha messo a disposizione dei fondi per la creazione dei consigli comunali dei giovani, organi eletti formati dai ragazzi e dalle ragazze tra i 15 ed i 25 anni da affiancare ai consigli comunali di ogni comune.

In occasione dello stanziamento di questi fondi, il nascente circolo dei Giovani Democratici del Lago, assieme a ragazzi e ragazze del territorio, ha organizzato raccolte firme online per avanzare la proposta della creazione del consiglio comunale dei giovani nei comuni del lago. Sono state raccolte più di 200 firme per questa iniziativa, la quale però non è stata presa minimamente in considerazione da nessuna delle tre amministrazioni del Lago di Bracciano.

“Per i comuni del Lago è l’ennesima occasione sprecata – affermano i nascenti Giovani Democratici del lago – a Bracciano, Trevignano e Anguillara i e le giovani necessitano di luoghi ed occasioni in cui discutere e confrontarsi. Questa era la giusta opportunità per dare maggiore spazio ed importanza alla comunità giovanile fortemente presente in questo territorio. Siamo dispiaciuti della mancata richiesta dei fondi per la creazione dei consigli comunali da parte di giunte distratte e poco attente alle necessità dei giovani di questo territorio i quali continuano ad essere poco ascoltati”.

Giovani Democratici