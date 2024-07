Futsal: Morra e Tiberi vicini al Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Santa Severa interessato a Mondelli e Pernelli tornati a Borgata Aurelia

Si vivacizza il mercato del futsal, per via di una serie di trasferimenti di giocatori fra le squadre del comprensorio. Non solo: un decreto del Governo ha rimesso in discussione una serie di accordi già presi – e presentazioni effettuate – che prevedono il ritorno al tavolo delle trattative.

Due nomi vengono accostati con prepotenza alla Futsal Civitavecchia e sono entrambi reduci da una stagione con la Santa Severa Futsal ovvero Manuel Morra e Matteo Tiberi. Il primo ha sempre vestito la casacca neroverde mentre per Tiberi si tratta di un ritorno.

Dal sodalizio rossoblù fanno sapere che lunedì all’Ivan Lottatori verranno presentati due giocatori e tutti gli indizi portano a pensare che si tratti di loro due. Ancora non si sa se i santaseverini giocheranno in serie C2 o verranno ripescati in C1 ma prescindere dalla categoria, se Morra e Tiberi effettivamente approdassero in rossoblù, andrebbero sostituiti. E allora ecco che la decisione del ministro per lo sport Andrea Abodi potrebbe andare incontro alle esigenze dei neroverdi.

Infatti nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Abodi ha approvato un provvedimento che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riforma, ovvero del primo luglio 2023, ricevendo il ringraziamento del presidente della Figc Gabriele Gravina per «la tutela dei vivai». La decisione non riguarda solo il calcio ma tutti gli sport. Contestualizzando il nuovo scenario, questo significa che due giocatori annunciati e presentati dal Campo dell’Oro sono tornati alla base. Si tratta di Simone Mondelli e Daniel Pernelli (sul terzo, Tiziano Moretti, c’è da capire se rientra o no nel vincolo per ragioni di età) e si tratta di elementi che potrebbero fare al caso del Santa Severa. Perché la palla ora passa in mano alla Futsal, che potrà decidere il loro destino.

Infine, due giocatori del Civitavecchia scendono in serie D per avere maggiore spazio. Lo annuncia la società di Borgata Aurelia in un comunicato diramato via social: «La Futsal Academy comunica di aver trovato l’accordo con l’Atletico Civitavecchia Calcio a 5 per il trasferimento dei giocatori Valerio Gravanago e Francesco Bonadies, che la prossima stagione andranno a fare parte della rosa di mister Simone Tangini. Ringraziamo i ragazzi per l’impegno dimostrano con l’augurio di proseguire al meglio la loro carriera sportiva».

Alessio Vallerga