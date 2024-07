Malamovida a Montalto, i risultati del servizio straordinario • Terzo Binario News

Un imponente servizio straordinario di controllo del territorio ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Tuscania, supportati da militari di rinforzo disposti dal Comando Provinciale CC di Viterbo, coadiuvati dai reparti speciali NAS di Viterbo e C.I.O. di Firenze, in una mirata azione volta a garantire un sereno e civile divertimento durante le serate estive e contrastare con fermezza ogni forma di illegalità e degrado.

L’operazione ha interessato la zona della movida montaltese, teatro negli ultimi fine settimana di episodi di disturbo della quiete pubblica e comportamenti incivili, ma è stato esteso alle direttrici stradali che collegano l’entroterra viterbese alla località balneare.

Controlli intensificati nei locali della movida e posti di blocco

Nel corso del servizio, i militari hanno presidiato le aree più affollate, pattugliando a piedi e con autovetture, effettuando posti di controllo numerosi e simultanei. Sono state identificate 150 persone circa, controllate 60 autovetture, numerose attività commerciali, con particolare attenzione al rispetto delle normative sulla somministrazione di alcolici e alla tutela della sicurezza dei lavoratori. In particolare, a Montalto Marina, sono stati controllati, con la collaborazione del NAS CC di Viterbo e di personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo, bar / locali di intrattenimento musicale e danzante / discoteche.

Nei confronti dei bar, in un caso è stata accertata l’assenza del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico con contestazione di una sanzione amministrativa di euro 400.

Denunce e sequestri

L’intensificazione dei controlli ha portato all’identificazione di alcuni individui con precedenti penali e alla denuncia penale di sei persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, sotto effetto di sostanze stupefacenti e a numerose violazioni per uso personale di sostanze stupefacenti: a Montalto due giovani provenienti da Orvieto sono stati trovati in possesso di hashish per uso personale, a bordo di autovettura di proprietà del passeggero. Patenti ritirate ad entrambi; un uomo di Tarquinia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso di 1,24, più del doppio dei valori consentiti dalla legge, mentre durante le operazioni di controllo continuava a ripetere ai militari di aver bevuto solo una birra a cena.

Numerose le denunce e le contestazioni anche da parte della Stazione CC di Valentano: 5 per guida in stato di ebbrezza alcolica, sotto effetto di stupefacenti e guida senza patente. 2 persone segnalate alla Prefettura di Viterbo poiché trovate in possesso di modici quantitativi di marijuana. In totale sono ben 6 le patenti ritirate e trasmesse alla Prefettura.

Intorno alle ore 04:00 alla Centrale Operativa è giunta la segnalazione di un grave incidente stradale con feriti a Canino sulla SR 312 Castrense: due giovani di 23 e 21 anni, residenti in provincia di Viterbo, sono rimasti incastrati nell’abitacolo della Suzuki Swift sulla quale viaggiavano che si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un albero in banchina. E’ stato necessario l’intervento dei VV. FF. di Gradoli per estrarre dalle lamiere gli occupanti, trasportati con elisoccorso e ricoverati in gravi condizioni presso due ospedali romani, con prognosi riservata.

Un impegno costante per la sicurezza

L’obiettivo di questo servizio straordinario è quello di garantire la sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità e degrado che possa turbare la quiete pubblica e il divertimento dei cittadini. La presenza costante delle forze dell’ordine, anche attraverso servizi mirati come questo, rappresenta un deterrente per chi pensa di poter delinquere e una garanzia di sicurezza per chi frequenta i luoghi della movida in maniera responsabile.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di azione messo in atto dai Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini durante la stagione estiva, con particolare nei luoghi di aggregazione giovanile. La sinergia con i reparti speciali Nas e Cio ha permesso di effettuare controlli ancora più capillari ed efficaci, a tutela di un sano e civile divertimento.